La investigació escènica dels laboratoris d'Espai LaGranja es presenten als escenaris

El laboratori 'Materies sonores', de la creadora Sandra Gómez, ha investigat la relació entre el moviment, el cos i el so. Han participat en aquest projecte Laura Basterra, Lucía Jaén, Paula Pachón i Sandra Gómez. Aquest treball es podrà veure a les 12.00 hores en LaGranja.

D'altra banda, 'No es amor', de la ballarina Lara Misó, és una proposta en la qual, a través de la dansa contemporània, el cos explorarà la figura geomètrica del cercle en la seua essència més bàsica. El resultat del mateix es podrà veure aquest mateix dimarts a les 19.00 h a l'escenari del Teatre Principal de València.

'No es amor' és un estudi sobre la permissivitat del cos i l'espai per a ser afectats per un univers obsessivament circular. Han treballat en aquest projecte Lara Misó i Wilma Puentes.

La pretensió de LaGranja pel que fa a aquests dos laboratoris és la de "protegir i posar en valor els processos d'investigació, més enllà de l'obtenció de determinats resultats o d'un producte o resultat final". "La finalitat és el procés d'investigació i la pràctica artística en si mateixa. Espai LaGranja es reactiva com a lloc per a provar, pensar i equivocar-se, per a la reflexió i l'intercanvi", destaquen els seus impulsors en un comunicat.

"Volem generar contextos per a compartir pràctiques artístiques que experimenten en els marges, donant espai a coses arriscades i amb altres temporalitats diferents a les habituals en el treball procesual dels artistes", apunta el responsable artístic del centre, Guillermo Arazo.

Seguint amb aquesta línia de treball, al llarg de la temporada 2021-2022 es realitzaran un total de sis laboratoris d'investigació, els dos ja presentats i altres quatre durant el primer semestre de 2022, dels quals dos seran a Castelló i Alacant.