Prohens se compromete a hacer "todo lo posible" para lograr que el REB deje de ser la "eterna promesa" del PSOE

Prohens, acompañada por el presidente del PP en Ibiza, José Vicente Marí, y el portavoz en el Parlament, Toni Costa, se ha reunido en Ibiza con representantes del sector empresarial y económico para explicarles las novedades sobre el Régimen Fiscal Especial.

La 'popular', en declaraciones a los medios, ha considerado que las empresas de las Islas ahora es cuando más necesitan este REB porque aún se sufren las consecuencias de la crisis derivada de la pandemia.

Según ha añadido Prohens, en el PP creen "de verdad" en la igualdad de todos los españoles y empresas. La presidenta ha recordado también que las empresas de Ibiza podrían desgravarse hasta un 90 por ciento en sus impuestos.

Para agilizar la tramitación del REB, Prohens ha confiado en que no se presenten enmiendas parciales ya que fueron "muy leales" al consenso surgido en las Islas.

La 'popular' ha deseado que el PSOE "no haga trampas" en el Congreso y no alargue "eternamente" este periodo de enmiendas, cumpliendo con el consenso social. Asimismo, ha considerado que el PSOE apoyará el REB en el Congreso porque "no entendería ninguna otra postura".

SOBRE EL CONFLICTO DE LOS DON PEPE

La presidenta del PP ha criticado además que los socialistas de Baleares hablen de escudos sociales, pero familias de Ibiza no pueden encender la calefacción por el elevado coste de la energía o dejan en la calle a los vecinos del edificio Don Pepe justo antes de las fiestas.

"Rechazan las propuestas que ha presentado reiteradamente el Consell de Ibiza o el PP en el Parlament y se han visto obligados los vecinos del Don Pepe a irrumpir en el congreso socialista y Francina Armengol ni se dignó a hablar con ellos", ha lamentado.

Según Prohens, para Armengol "los problemas de Ibiza no son los problemas del Govern y nunca le han importado los problemas de los ibicencos". "El escudo social de Francina Armengol es una traición más", ha concluido.