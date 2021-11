Cvirus.- El TSJCV autoritza el passaport Covid a la Comunitat Valenciana

Aquestes disposicions estan contingudes en la resolució de la Conselleria de Sanitat Universal, datada el passat 25 de novembre, i estaran en vigor durant 30 dies després de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), segons ha informat el TSJCV en un comunicat.

La Sala considera que són mesures "equilibrades", doncs es deriven d'elles "més beneficis per a l'interés general -contenció de la pandèmia- que perjuís sobre altres béns o valors en conflicte", al mateix temps que compleixen el "juí constitucional de proporcionalitat".

L'acte, donat a conéixer aquest dilluns, repassa la recent jurisprudència del Tribunal Suprem sobre l'exigència del certificat de vacunació, presentació de prova diagnòstica negativa (PCR o test d'antígens) o justificant d'haver passat la malaltia per a accedir a determinats establiments.

Els magistrats argumenten que aquestes mesures són idònies per a reduir el risc de transmissió del virus en els interiors d'aquells llocs on, per la seua idiosincràsia, no és possible fer un ús continu de la mascareta.

La resolució al·ludeix a les dades científiques recollides en l'informe epidemiològic aportat per la Generalitat, que avalen que el risc d'infectar-se és menor entre vacunats que en no vacunats i que, en cas d'infecció, la transmissió de la Covid-19 és molt menor entre persones vacunades.

Les mesures, per tant, són necessàries, ja que no es coneixen unes altres "per a aconseguir el propòsit amb igual eficàcia", i resulten "indispensables si es vol obtindre l'objectiu de reduir o -almenys- minimitzar l'increment de la transmissió del virus", precisa la Sala.

A més, l'exigència del certificat Covid busca evitar que s'arribe "a l'escenari de noves restriccions de drets fonamentals molt més intenses de la qual ací es tracta" i l'anunci de la seua implantació ja ha incentivat la vacunació.

El Tribunal entén que la mesura resulta igualment proporcionada perquè "amb prou faenes produirà afectació a l'activitat econòmica" i fins i tot "pot facilitar-la", de manera que obté "un bon encaix de les dos peces més importants (salut i economia -per aquest ordre-) d'aquest insòlit puzle que representa l'actual pandèmia".

"El nostre Alt Tribunal -reflecteix l'acte en al·lusió a la jurisprudència del Suprem- entén que aquest tipus de mesura suposa una limitació tènue de determinats drets fonamentals que, en ser enfrontada amb la poderosa presència d'altres drets fonamentals -com la vida o la protecció de la salut-, aporta una justificació objectiva i raonable per a la seua adopció", assenyala la resolució.

TENDÈNCIA ASCENDENT DE CONTAGIS

El TSJCV considera a més justificada la implantació del passaport Covid en tota la Comunitat Valenciana a la vista de la tendència homogènia ascendent i generalitzada de la corba pandémica en tot el territori, la previsible mobilitat dels ciutadans davant la proximitat del Nadal i l'aparició de noves variants del Sars-Cov-2.

Quant a la seua exigència per a visitar hospitals i residències, tant públics com a privats, els magistrats recorden que en aquests àmbits es produeixen "contactes pròxims i perllongats" entre pacients i visitants i en ells es troba "la població més vulnerable" i, en ocasions, persones amb una immunitat a la malaltia disminuïda.