Mata (PSPV) creu que la plataforma de Yolanda Díaz és un "experiment interessant" i pot beneficiar a l'esquerra

Així valora, en una entrevista amb Europa Press, l'espai polític a l'esquerra del PSOE que explora la vicepresidenta i ministra de Treball, preguntat per la possibilitat que s'integre en ell Mónica Oltra, vicepresidenta portaveu de la Generalitat.

Encara que li "costa imaginar-se" el govern valencià del Botànic sense Oltra, Mata recalca que el seu futur "només ho decidirà ella, ningú més", a més de posar-la en valor com a "animal polític" i "la lideressa de Compromís".

"Sempre farà el que vullga, pot fer el que vullga", subratlla, i reconeix que ha d'haver-ho passat "francament malament" per qüestions personals com la condemna al seu ex-marit per abusos sexuals a una menor tutelada.

NO VEU RAONS PER A UN AVANÇAMENT ELECTORAL

En clau autonòmica, Mata descarta de moment un avançament electoral a la Comunitat perquè no veu raons "ni polítiques, ni institucionals, ni econòmiques", però recorda que és una "decisió personal" del president de la Generalitat i líder del PSPV, Ximo Puig, i que la pot prendre "quan vullga".

Sobre la possibilitat de 'valencianitzar' els comicis i separar-los dels nacionals i municipals, com van demanar representants de Compromís, estima que "dependrà molt del moment" perquè al seu juí ara no és moment d'"excepcionalitats". I assegura no penedir-se de ser "un dels instigadors" de l'avançament electoral de 2019, encara que reconeix que en Compromís ho pogueren veure "com una traïció".

"ELS GOVERNS NECESSITEN OXIGENAR-SE"

Com a balanç, el 'número dos' del PSPV veu positiva la relació del tripartit del Botànic després de dos anys des de l'entrada d'Unides Podem, ja que encara que es produeiix una "'moquetització'" creu que els partits han d'estar en un govern perquè vegen el complicat que és.

D'altra banda, en la seua opinió no és "desgavellat" que es duga a terme una remodelació en la Generalitat -"els governs necessiten oxigenar-se"-, però recorda que també és decisió de Puig i que és complicat entre diversos socis. "Però tampoc passaria res si no es fera", apunta.

HAURÀ PRESSUPOSTOS TOT I QUE AMB "SOBRESALTS"

En matèria de pressupostos, a un mes de la seua aprovació en Els Corts, Mata descarta complicacions encara que "sempre hi ha sobresalts en els governs de coalició" i enguany "pareix que Ciutadans està en una altra dinàmica", a diferència dels de 2021 quan es va abstindre.

Per tant, al seu juí hi haurà acord en dos dels punts de conflicte: l'esmena sobre la violència obstètrica i la taxa turística, un impost que es compromet a abordar en un futur amb les condicions que siga "voluntari, municipal i consensuat amb el sector".

Respecte a l'ampliació de Valenciaport que rebutgen els socis, defèn que "no forma part de la sensatesa que es paralitze" perquè ja està construïda i "endarrerir-la seria perllongar l'agonia". I assenyala després dels creus de crítiques d'Oltra i el president del Port, Aurelio Martínez, que "l'educació i l'afecte sempre cal mantindre'ls".

"Al PP NO LI ANIRÀ BÉ, SINCERAMENT"

Quant a l'oposició, Mata veu al PPCV de Carlos Mazón "en una espècie de lluita contra el catalanisme que no existeix, en una carrera absurda per com rebaixar més impostos" i en una reivindicació de l'etapa "nefasta" de Rita Barberá. "Estan en una cruïlla i no els anirà bé, sincerament", augura, i descarta un possible retorn de Francisco Camps com a candidat.

I Cs creu que està "a la desesperada", acostant-se al PP després que aquest partit haja "escorat cap a Vox", a més de pronosticar que si hi ha llistes conjuntes amb els 'populars' "seria una rendició" i una integració "simbòlica". "Estan errant el tir", afirma, per a rebutjar la seua última "performance" de vestir samarretes en Les Corts amb el lema 'Oltra, vés-te'n ja' perquè creu que és una cosa que solen fer "partits amb molta vocació extraparlamentària".

EL FINANÇAMENT, "PROMPTE"

En clau nacional, davant el compromís del Ministeri d'Hisenda amb el finançament autonòmic i les últimes reunions entre presidents, Mata confia que l''esquelet' del nou model estarà "en les pròximes setmanes" i se centrarà a "solucionar el problema valencià" de l'infrafinançament, però perquè tire avant en el Congrés torna a demanar la col·laboració del PP.

El finançament demostra, al seu juí, que el paper de Puig a Espanya ha augmentat recentment, després de les seues cimeres amb altres presidents, així com el recent 40 Congrés Federal del PSOE celebrat a València. Destaca a més la "relació excel·lent" entre el president i Pedro Sánchez, qui assegura que el "va descobrir" en les conferències de presidents durant la pandèmia.