Andalucía no registra casos de la variante ómicron y aconseja "prudencia" y mantener la mascarilla

La coordinadora del Grupo Asesor de Seguimiento del Coronavirus en Andalucía, Inmaculada Salcedo, ha manifestado este lunes que en esta comunidad autónoma no se ha detectado ningún caso de variante ómicron del coronavirus, pero ha pedido ser "prudentes", aunque no "alarmistas".

En declaraciones a Canal Sur Radio, Salcedo ha indicado que aún no se conoce mucho de esta variante, pero tampoco hay constancia de que la vacuna no la cubra. Ha indicado que en Andalucía se está muy pendiente de cómo evoluciona la situación y en función de ello se irán tomando medidas. Y ha apuntado que el Ministerio de Sanidad ha incluido esta variante entre las de "preocupación", lo que significa que hay que estar muy pendientes ante posibles casos que se pudieran producir.

Asimismo, Salcedo ha manifestado que el aumento de la incidencia acumulada en Andalucía, que se sitúa este lunes en 95,02 casos por cada 100.000 habitantes, genera cierta "inquietud", sobre todo, de cara a las fiestas navideñas. No obstante, ha señalado que Andalucía cuenta con el 91,6% de su población de doce años en adelante vacunada con la pauta completa y la vacunación es sin duda la medida más importante para hacer frente al virus.

Por ello, ha hecho un llamamiento a esos 500.000 andaluces, aproximadamente, que aún no se han vacunado para que lo hagan porque si bien la vacuna no es "perfecta" y no evita el contagio, sí que evita ingresos hospitalarios y el fallecimiento.

"Prudencia" en eventos multitudinarios

Por su parte, el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, ha señalado que por parte de la Junta de Andalucía se encuentran "muy expectantes" en relación con las informaciones que lleguen acerca de la nueva variante, al tiempo que aconseja "prudencia" ante eventos multitudinarios y mantener las conocidas medidas de prevención para evitar contagios, como el uso de mascarillas, la ventilación, distancia social e higiene de manos.

El consejero, que ha remarcado que la ómicron es la "decimoquinta variante" que se ha detectado hasta ahora del coronavirus, ha incidido en que, por el momento, de las variantes que han ido saliendo y se van evaluando por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS), las que han "afectado de verdad" a Andalucía han sido la alfa -conocida como británica--, y la delta, detectada originariamente en la India, de forma que "el resto no nos han llegado".

Sobre la variante ómicron, el titular andaluz de Salud ha recordado que "sabemos que tiene 50 mutaciones", y ha comentado que "parece que no es más virulenta ni contagiosa", pero también "que no es tan efectiva la inmunidad adquirida de forma natural o por vacunación" ante ella.

Tras recordar que esta variante "está ahora mismo en evaluación por la OMS", el consejero ha reiterado que "no se ha secuenciado" por el momento ningún caso de la misma en Andalucía, donde se realiza "el 58% de todas las secuenciaciones que se hacen en toda España", según ha puesto de relieve antes de insistir en que "estaremos expectantes a ver qué se dice a través de la Organización Mundial de la Salud y, por supuesto, haciendo secuenciación a ver si tenemos esa variable" en el territorio.

Preguntado por si desaconsejaría, dada la situación actual, la celebración de eventos multitudinarios de cara a las fiestas navideñas o comidas o cenas de empresa, el consejero ha respondido que "aconsejamos prudencia, mascarillas, distancia, ventilación e higiene de las manos".

"El tiempo y la evolución" de la pandemia "nos dirán si tenemos que desaconsejar: ahora mismo lo que hacemos es aconsejar", ha zanjado el consejero andaluz de Salud.