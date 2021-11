Grandes momentos del fallecido diseñador de Louis Vuitton Virgil Abloh que pasaron a la historia de la moda

Virgil Abloh, director creativo de la línea masculina de Louis Vuitton, murió este domingo tras una larga batalla silenciosa contra el cáncer, causando una gran conmoción en el mundo de la moda y la alta costura.

El diseñador multidisciplinario estadounidense -DJ, arquitecto, artista, diseñador- fundó su marca Off-White antes de unirse a la dirección artística de las colecciones masculinas de Louis Vuitton, convirtiéndose así en el primer director artístico afroamericano a la cabeza de la firma francesa.

En un abrir y cerrar de ojos, Abloh redefinió toda la estética del street style hasta convertirse en el genio de la moda que conocemos hoy en día, cambiando las normas y empujando los límites.

Solo le llevó unos pocos años conquistar la esfera de la moda, a través de trabajos creativos y colaboraciones exclusivas con Nike o Ikea, la mayoría de ellos agotados en minutos. Si ya fue considerado un diseñador estrella después de fundar su propia marca en 2013, su consagración se produce cuando fue nombrado jefe de las colecciones masculinas de Louis Vuitton en marzo de 2018.

Virgil Abloh llegó para sacudir los códigos con su firma callejera, preservando al mismo tiempo el legado y el conocimiento de Louis Vuitton hasta que se convierte en una verdadera estrella, comenzando su éxito con su primera colección para la firma, SS 2018.

Los jardines del Palacio Real se convirtieron en el escenario perfecto, transformándose para la ocasión en una pasarela arco iris en referencia a la comunidad LGBTQ+. Virgil Abloh presentó una primera colección que abogaba por la diversidad. En un principio, todo es un lienzo en blanco, para pasar al topo ,su color favorito. Las prendas comienzan a salpicarse con toques fluorescentes y finalmente, se convierte en una pasarela multicolor con un vestuario que juega la mezcla y la combinación para retratar a un hombre consumado, encarnado por todos los grupos étnicos.

Su segunda colección marcó el rumbo que seguiría en los próximos años, dando una nueva identidad a Louis Vuitton sin olvidar los rasgos característicos de la firma, siendo la diversidad uno de los elementos principales en su desfile FW 2019-2020 representada por banderas de distintos países.

Es durante este desfile que las influencias callejeras del diseñador están claramente definidas. Revisita los códigos de Louis Vuitton con chaquetas hinchables XXL monogramadas, combinadas con chaquetas y pantalones de gran tamaño mientras se superpone el traje.

Por supuesto, en cada temporada Virgil Abloh rinde homenaje a la herencia de la marca, creando una multitud de accesorios y bolsos. Para esta colección, el diseñador reinterpreta el bolso Keepall, haciendo que brille en la oscuridad

Su momento de mayor genialidad vino en el desfile de la colección FW 2020-2021 durante el cual Virgil Abloh tuvo la visión opuesta de lo que sabemos sobre su estética. El diseñador redefinió el término street style y miró hacia los códigos de vestimenta tradicionales.

El resultado es una gran cantidad de modelos con una elegancia clásica retorcida y detalles innovadores, como media chaqueta de patchwork en una chaqueta a medida, piezas completamente hechas de recortes para un estilo deconstruido, una blazer con corbata cosida sobre un abrigo o un total look de cuero. Incluso cubrió las caras de algunos modelos con piezas metálicas.

El credo de Virgil Abloh era luchar constantemente contra las ideas preestablecidas. Y lo hizo con talento. Para la colección FW 2021-2022, se inspiró en el ensayo de James Baldwin de 1953, Stranger in the Village, que cuenta la historia de la experiencia de ser diferente en la década de 1950 para este residente de un pueblo suizo.

Sacudiendo los códigos y las ideas preconcebidas de la sociedad, el diseñador exploró sus diferentes personajes y estereotipos, que van desde el artista hasta el vendedor, incluidos el arquitecto y el vagabundo, tomando los códigos de estas ideas y alterando por completo sus valores.

Celebrando la vida y la creatividad inquebrantable del visionario diseñador, Louis Vuitton dará a conocer la última colección primavera-verano de 2022 de Virgil Abloh en el homenaje Virgil Was Here, el 30 de noviembre de 2021 en Miami a las 17:30 (ET), las 23:30 en nuestro horario.

“Con profundo dolor me enteré del fallecimiento de Virgil Abloh. Virgil no solo fue un amigo, gran colaborador, genio creativo, visionario y disruptor, sino también uno de los mejores comunicadores culturales de nuestro tiempo. Allanó el camino para las generaciones futuras. Como un devoto partidario de su comunidad a través de su caridad y pasiones, era un eterno optimista que creía que todo era posible. Con este mismo espíritu, en Louis Vuitton continuaremos celebrando con orgullo su legado con un espectáculo final en Miami, según sus deseos. Me siento honrado de haberlo llamado mi amigo. Mis pensamientos más profundos están con su esposa, hijos, padres, familia y toda la comunidad que fue tocada por su grandeza”, escribía Michael Burke, presidente y director ejecutivo de Louis Vuitton, a través de la cuenta de Instagram de la firma.