'Jugando con Frozen' aterra al desembre en El Teatret de la Caixeta

Amb una durada de 45 minuts per a públics majors de quatre anys, l'obra se centra en dos germanes, Andrea i Emma, molt diferents entre si. Una és somiadora i l'altra més entremaliada.

Les germanes es diverteixen amb jocs que elles s'inventen encara que mai es posen d'acord. Un d'ells és jugar amb la pel·lícula de Frozen.

Es tracta d'un espectacle que desperta la imaginació i recorda que no fan falta costosos joguets per a divertir-se. Amb cançons, marionetes i on s'aprèn que la lleialtat entre germanes està per damunt de qualsevol màgia. Les intèrprets de l'espectacle són Eva Cuevas i Carmen Lara i el text i la direcció correspon a José Blasco.