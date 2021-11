Espadas ofrece al PP pactar los presupuestos a cambio de "reforzar" la Sanidad para evitar el adelanto electoral

El secretario general del PSOE andaluz, Juan Espadas, cree que Andalucía necesita Presupuestos y no un adelanto electoral. Bajo esta premisa, el todavía alcalde de Sevilla se volvió a ofrecer a este lunes al presidente Juan Manuel Moreno Bonilla pactar las cuentas del 2022 después de que el Parlamento las rechazara pasada semana con los votos de los grupos de la oposición y de Vox. "Si los corrige [los Presupuestos] en la forma en la que lo planteamos desde el PSOE, contará con nuestro apoyo", aseguró Espadas, que pidió a Moreno Bonilla "diálogo y capacidad de negociación".

La oferta que lanzó Espadas a Moreno Bonilla no es nueva. Ya el pasado octubre, tras autoexcluirse Vox de los que serían los cuartos Presupuestos de Moreno Bonilla -y los últimos antes de las elecciones, que deberían ser en un año si no hay adelanto electoral-, el sucesor de Susana Díaz se reunió con el presidente en San Telmo para proponerle una batería de medidas a cambio de su apoyo a los Presupuestos. Pese a la buena predisposición inicial por parte de ambos, finalmente no llegaron a ningún acuerdo y las cuentas fueron devueltos al Gobierno tras el rechazo del Parlamento andaluz, donde PP y Ciudadanos están en minoría y venían legislando con el apoyo de Vox.

A las puertas de Ferraz minutos antes de comenzar la Ejecutiva Federal de este lunes, Espadas ha vuelto a insistir en sus medidas. "Son propuestas para favorecer una recuperación justa de Andalucía", señaló el secretario general de los socialistas, que pidió "reforzar" la Sanidad pública con más recursos y una apuesta por volver a la presencialidad en la Atención Primaria. "No podemos permitir que se nos vayan enfermeros de Andalucía a Cataluña", remachó.

En este sentido, el regidor sevillano recordó la importancia de las Cuentas de 2022 por la recepción de los fondos europeos, que comenzarían a ser gestionados por un Gobierno en funciones si se convocan elecciones anticipadas, y aseguró que Andalucía necesita "modernizarse" con esos fondos. También pidió, por último, que los Presupuestos tuvieran en cuenta a los jóvenes incluyendo, por ejemplo, medidas como ayudas a la vivienda.

Como ya hiciera el pasado sábado, Espadas quiso dejar claro que el PSOE no forma una "pinza" con Vox y dijo creer que el Gobierno andaluz está intentando lanzar un "relato" para realizar un adelanto electoral que rechazó pero para el que, avisa, el PSOE está "preparado". “De los 11 decretos que han convalidado, seis los apoyamos y en otros cinco nos abstuvimos. No hay bloqueo, no hay excusa para justificar un adelanto electoral”, señaló Espadas, que añadió que los socialistas ya han llevado a cabo sus procesos de organización internos y que cuentan con “equipos renovados, con proyectos y con toda la fuerza para salir a pedir el voto y la confianza” a los andaluces,

Sobre su futura salida del Ayuntamiento de Sevilla para centrarse en su candidatura a la Presidencia de la Junta, que recayó en 2018 en el PP por primera vez en la reciente historia democrática tras décadas de gobiernos socialistas, Espadas señaló que será “pronto”. Eso sí, aseguró que primero quiere dejar aprobados los Presupuestos de 2022 para la ciudad. “A continuación ya comunicaré la fecha y el momento para salir”, concluyó.