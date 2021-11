Menys cotxes i més bicicletes i patinets que abans de la Covid

La reactivació econòmica que s'ha produït després de la fase més dura de la pandèmia no ha significat, quant a la mobilitat a València, una tornada arrere exactament igual a la situació prèvia. La circulació de cotxes ha baixat de manera global (malgrat un lleu repunt en les entrades a la ciutat), mentre els desplaçaments amb bicicleta i patinet continuen augmentant, en paral·lel a la contínua expansió de carrils bici.

El servei de Mobilitat Sostenible de l'Ajuntament ha realitzat un estudi comparatiu de les dades de trànsit prepandèmia (corresponen a 2019, l'últim any «normal» a efectes estadístics) i els que s'estan registrant en 2021. Prenent com a referència el mes d'octubre, s'observa una baixada en la intensitat mitjana diària (IMD) de vehicles motoritzats del 3,44% en les principals vies i accessos a la ciutat.

Es tracta d'una estadística que té en compte 25 punts de mesura, des d'entrades i eixides de la ciutat (avingudes Catalunya, del Cid, Ausiàs March...) fins a grans avingudes (com Blasco Ibáñez, Peset Aleixandre o Giorgeta), passant per altres carrers representatius (Colón, Pintor Benedito...).

La baixada del trànsit motoritzat, encara que discreta, confirma la tendència dels últims anys a València, «una ciutat que ha apostat per un model amable, de recuperació d'espai públic i de pacificació dels seus carrers», afirma el regidor de Mobilitat Sostenible, Giuseppe Grezzi. «És important entendre el context d'aquestes xifres, ja que 2019 va ser un any de referència, ja que va ser l'últim abans de la pandèmia. Ara, dos anys després i quan la recuperació econòmica és més que evident, tenim xifres que confirmen que el trànsit motoritzat no puja, la qual cosa consolida la nostra aposta per un model sostenible», exposa l'edil.

La baixada del trànsit motoritzat d'octubre de 2021 respecte al mateix mes de 2019 va ser, en global, del 3,44%, encara que als principals accessos de la ciutat va augmentar tímidament un 0,51%, principalment per l'autovia del Saler i l'accés per Alboraia des de l'avinguda de la Orxata. Entre els punts de la ciutat on més es va reduir la IMD destaquen Pintor Benedito, Fernando el Catòlic i Cardenal Benlloch.

Respecte a l'ús dels carrils bici, continua creixent el nombre d'usuaris en tota la ciutat i, malgrat l'impacte de la pandèmia, l'augment de desplaçaments sostenibles ha sigut notable. Així, si es compara el mes d'octubre de 2019 amb el de 2021, la xarxa ciclista ha crescut un 27,98% de mitjana en els 25 punts repartits per tota la ciutat en els quals s'ha fet el mesurament.

Segons apunten des de Mobilitat, «hi ha una relació directa entre la millora de la infraestructura ciclista i l'augment d'usuaris que es desplacen tant amb bicicleta com en patinet».

Així, els punts que més creixen de la xarxa estan en l'avinguda del Port amb el carrer Consuelo ( un 55%), on es va baixar el carril bici de la vorera i es va construir un nou vial més ample, i també al carrer Alacant (52%), també amb nou carril bici on abans no hi havia.

D'altra banda el carril bici del carrer Xàtiva, que pertany a l'anell ciclista, s'ha consolidat com el punt amb més desplaçaments de la ciutat, i a l'octubre de 2021 es van registrar més de 8.500 moviments diaris en aquest vial.

Una comparació de l'ús dels mitjans sostenibles enfront dels vehicles motoritzats confirma que la bicicleta a València, i en menor mesura el patinet, s'estan convertint en una opció diària per als desplaçaments urbans. Un exemple en aquest sentit és el carrer Colón. A l'octubre, en l'encreuament amb Félix Pizcueta es va registrar una IMD de 10.752 vehicles motoritzats, enfront dels 6.532 que es van fer amb bici o patinet. És a dir, que del trànsit total que hi ha en la via, el 37% el representen ja els mitjans més sostenibles, xifra que pujaria fins al 40% si no s'inclogueren els busos de l'EMT.

Eixos ciclistes i impacte de gènere

L'escassa xarxa de carril bici en les rondes Nord i Sud i Pérez Galdós provoca que les dones l’utilitzen menys. Aquesta és la principal conclusió d'un estudi sobre l'ús del carril bici i del servei públic de Valenbisi en els anys 2020 i 2021 elaborat per la Càtedra d’Economia Col·laborativa i Transformació Digital de la Universitat de València.

L'informe mostra com les deficiències en algunes zones de la xarxa de carril bici, al costat d'altres factors, generen un menor ús de la xarxa en eixos punts, amb un major abandó per part de les dones. A més, es dóna un altre biaix, en aquest cas d'edat, ja que el perfil majoritari correspon a persones joves.