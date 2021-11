Kiko Rivera, de actualidad por la guerra familiar que actualmente vive con su hermana Isa y su madre Isabel Pantoja, aunque parece que con esta última se van limando asperezas, acudió este fin de semana a El show de Bertín, donde, como suele ser habitual en cada entrevista que da, se abrió totalmente.

Entre otras cosas, el Dj aprovechó para mandar un recado a Jesús Calleja, con quien ha grabado ya una entrega de Planeta Calleja que aún no tiene fecha de emisión. Así, cansado de esperar a que eso suceda, Kiko decidió contarle a Bertín Osborne algo que saldrá en el programa de Calleja.

"Os voy a contar una cosa que saldría en el programa de Jesús Calleja, pero, como está tardando tanto, pues lo voy a contar aquí. Jesús, que eres muy pesado, que no lo pones", anunció el Dj, con recado incluido para el presentador de Mediaset.

"Me pongo triste, porque es una cosa muy fuerte para mí. Cuando mi mujer se queda embarazada de Carlota, por el momento que yo estaba viviendo en mi vida, que era muy malo por el asunto de las drogas, yo rechazo a ese ser que hay ahí", recordó el Dj, que dijo que, cuando se lo contó a Calleja, se emocionó mucho.

Para terminar de destripar el programa de Calleja, dijo también: "Yo no le toqué la barriga a mi mujer ni una sola vez. Nada. No quería saber nada, hasta el punto de que, cuando nació, sentía rechazo por esa niña".

"La vida me ha dado una lección, porque ella ha sido la que me ha ganado a mí. Y que mi hija me perdone cuando vea esto, porque es lo mejor que yo tengo en mi vida"

Además, contó que su madre le abroncaba por todo lo que estaba pasando. "Me echaba unas broncas tremendas, pero yo no cogía a mi hija, no la quería. Y hoy en día esa es la que más me quiere. La vida me ha dado una lección, porque ella ha sido la que me ha ganado a mí. Y que mi hija me perdone cuando vea esto, porque es lo mejor que yo tengo en mi vida".

En esta entrevista, el Dj reconoció también que su hermano preferido es Cayetano: "De los tres, y que me perdonen Francisco e Isabel, es al que más quiero", comentó.