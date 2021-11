Pepe Navarro confiesa por qué no se hizo la prueba de paternidad del hijo de Ivonne Reyes

El presentador Pepe Navarro ha roto este sábado su silencio sobre la paternidad del hijo de Ivonne Reyes en una entrevista en Sábado Deluxe. Navarro siempre ha negado ser el padre de Alejandro Reyes, a pesar de que Ivonne Reyes haya dicho lo contrario durante años. En su conversación con Jorge Javier Vázquez, el presentador ha explicado por qué se negó a hacerse las pruebas de paternidad.

Según ha afirmado Navarro, no accedió a hacerse la prueba "por dignidad" y fue a juicio. "Yo estaba convencido de que al no haber pruebas, ni una sola evidencia, eso se apagaría. Tuve la mala suerte de que, a pesar de demostrar que todo lo que decía era mentira, me adjudicaron la paternidad".

En este punto, el presentador sostiene que "la demanda que presentó Ivonne Reyes no tenía ninguna evidencia, solo la declaración de un amigo que sabía que yo era el padre porque ella se lo había dicho".

En el momento en que decidió no hacerse la prueba de paternidad se lo comunicó al juez. "Ahora entiendo que tenía que haberme hecho la prueba en un momento determinado, me equivoqué. No lo hice, mi abogada me asesoró que me hiciese la prueba y no lo hice, fue una cabezonería mía", ha reconocido.

Respecto a cómo han reaccionado los suyos con todo este asunto, Pepe Navarro ha dicho que tiene "una familia extraordinaria" porque "me dijeron que decidiese yo, nunca se metieron en si debía o no debía hacerlo".

Respecto a su relación con Ivonne Reyes, Navarro ha asegurado que comenzó en 1995 y terminó en 1997, pero que fue una relación "sexual", no sentimental. "Era una relación ocasional y duró el tiempo que duró. No es verdad que no nos escondiéramos", ha dicho.