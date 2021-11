El sergas prevé el pico de la nueva ola en 2 o 3 semanas, pero avisa del comportamiento irregular del virus

En una entrevista concedida a Radio Galega y recogida por Europa Press, Flores ha explicado que esta ola, aunque presenta un "perfil similar" a las pasadas, se comporta diferente en cuanto a presión asistencial y, sobre todo, síntomas de gravedad en los pacientes, "en lo que tiene mucho que ver la vacunación".

Además del propio comportamiento del virus, el gerente ha señalado que las fiestas de Navidad, el black friday y otros motivos de reunión en espacios cerrados "podrían influir" en el desarrollo de esta sexta ola.

Igual de cauto se ha mostrado respecto de la nueva variante sudafricana, sobre la que ha destacado la necesidad de "esperar" para "no alarmar a la sociedad". "No sabemos exactamente de qué se trata ni si la vacuna la cubre", ha comentado.

El responsable del Sergas también ha abordado las nuevas condiciones para la entrada en vigor del certificado covid, del que siempre han sido "partidarios" para "detener la transmisión del virus". Su extensión en otros parámetros -ahora mismo se solicita en restaurantes todo el día y en cafeterías a partir de las 21,00 horas- "siempre está encima de la mesa", aunque ha recalcado que se debe estudiar la evolución de la situación.

MÁS MEDIDAS

"Evidentemente, todas las medidas anteriores que funcionaron, son medidas que en cualquier momento pueden estar otra vez en vigor para tratar de paliar la expansión del virus", ha indicado Flores.

Sobre la obligatoriedad de presentar el certificado en otros ámbitos, como ocurre ya para las visitas a ingresados en centros hospitalarios, ha apuntado que tampoco se descarta. Las posibilidades se centrarían en locales cerrados, como eventos deportivos o centros comerciales, pero ha puntualizado que "a día de hoy, todavía no es necesario".

Otra de las posibilidades sería la aplicación de un paquete de medidas preventivas para "adelantarse" al esperable incremento de contagios en Navidad. "Es una posibilidad que haya medidas especiales. Las navidades son fechas de especial riesgo, con más reuniones sociales que tienen a gente mayor implicada, con mayor circulación del virus. Se estudiará en función de los datos, pero hay que esperar", ha explicado.

Dentro de estas posibles medidas, podría estudiarse limitar las actividades de pie y pasen a ser con asistentes sentados, "siempre en locales cerrados". "De pie es complicado hacer que la gente guarde la distancia", ha señalado Flores.

PLAN VACUNACIÓN

Así las cosas, José Flores ha asegurado que la previsión es finalizar la vacunación de refuerzo del grupo de 70-79 años y de refuerzo de Jannsen a finales de noviembre o, "a más tardar", a principios de diciembre. Será a partir de ese mes cuando empiece el proceso para el siguiente grupo etario, 60-69 años, y para los sanitarios.

Flores ha destacado la "buena respuesta" que cosecha el proceso de inoculación de dosis de refuerzo y ha asegurado que Galicia es un "ejemplo a seguir" para otras Comunidades.

Respecto al refuerzo general de todos los adultos, el gerente del Servizo Galego de Saúde no ha avanzado datos ni plazos concretos, puesto que todavía no cuentan "con el anuncio real del número de dosis". En cuanto a la vacunación de los más pequeños, el Sergas "trabaja en la mejor forma" de inocular las dosis. "La primera opción son los puntos de vacunación masiva, pero hay más opciones que explorar -centros de salud o colegios-", ha aseverado Flores.

Además, ha apuntado que "sigue existiendo un número no despreciable de gente que no se ha vacunado y acude ahora". "Con una media diaria de 2,3,4 o 5 personas por área sanitaria, al final de la semana resulta un número nada desdeñable", ha explicado Flores, que ha afirmado que la obligatoriedad del certificado covid "ayudará" en el proceso.

PLAN PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA

Por último, el gerente del Sergas ha comentado otros temas, como son el inicio de la negociación el pasado viernes del Plan de ordenación de recursos humanos de atención primaria. Sobre esto, Flores ha asegurado que en la reunión sectorial el plan tuvo "buena acogida", aunque con una serie de aportaciones, "como es normal", por parte de los sindicatos, con los que van a trabajar "de la mano" para "mejorar la calidad de la sanidad en atención primaria".

La prueba piloto realizada en dos centros de Culleredo y Lugo les ha aportado "mucha confianza en que funcione", ha comentado Flores, que ha insistido en que este plan descargará al facultativo de un gran porcentaje de tareas burocráticas -partes de baja o recetas-y de otras labores mediante un programa informático que definió 500 motivos de consulta para identificar las citas de los pacientes.

ALFONSO RUEDA

Por su parte, el vicepresidente primero de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, también se ha expresado este domingo en A Estrada sobre la situación sanitaria.

Rueda ha reconocido que las cifras "no están siendo buenas". "Como veníamos diciendo, la pandemia sigue ahí y ahora lo estamos viendo", ha lamentado el vicepresidente, que ha hecho un llamamiento además a que se cumplan las nuevas medidas y a que se acuda a los centros de vacunación.

"Entramos en semanas complicadas. La situación va a depender de muchas cosas, pero sobre todo de nuestro comportamiento", ha insistido Rueda, que ha calificado las cifras de "preocupantes". "Se verá si hay que cambiar las medidas", ha señalado.

En cuanto al cumplimiento del certificado covid, el vicepresidente ha recalcado que "las normas son sencillas de cumplir e imprescindibles, y que la gente está de acuerdo". "No tiene sentido ignorarlas", ha insistido, tras lo que ha aseverado que servirá además para "concienciar" a los todavía no vacunados. "Los que no se vacunen cada vez tendrán más difícil hacer actividades que los demás sí pueden", ha explicado.