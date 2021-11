Pepe Navarro, sobre su relación con Ivonne Reyes: "Era una relación que me dolía"

El periodista Pepe Navarro acudió este sábado al programa de Telecinco Sálvame para hablar sobre su supuesta paternidad del hijo de la presentadora venezolana Ivonne Reyes: "Solo tengo cuatro hijos. Lo digo yo y es verdad. El de Ivonne Reyes no es mío", dijo.

El veterano periodista dijo que Reyes era "una mujer atractiva y divertida" y que empezaron una relación porque "yo tampoco estaba bien entonces y la carne es débil". "No estaba bien con esa doble vida, no me gustaba. No estaba dispuesto a seguir con eso", dijo.

"Era una relación que a mí me dolía y me sentía culpable", añadió. "Era una relación ocasional y duró el tiempo que duró. No es verdad que no nos escondiéramos", explicó el periodista.

"Siempre he sido muy cuidador de mi intimidad y hablar de eso en un juzgado fue dolorosísimo. Le reconocí al juez que sí había tenido una relación sexual con ella, pero Ivonne no contó ni una sola verdad. Nunca hubo una relación sentimental, yo nunca me enamoré de ella. Yo quería a Eva Zaldívar, pero teníamos ciertos problemas entonces", insistió.

"Hemos superado absolutamente todo. Me siento culpable. Tengo unos hijos maravillosos y tengo algo de culpabilidad", dijo. "Es hora de dejar las cosas claras. Me gusta hablar de lo que es y eso solo se demuestra con documentos", afirmó.

"Cuando ella me dice que está embarazada recuerdo que estaba sentado en el sofá y en ese instante ni pensé que era mío porque no habíamos tenido una relación. En ese momento le pregunté si quería tenerlo y también le dije si tenía dinero", concluyó el presentador.