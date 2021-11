La pandemia sigue "avanzando" en Euskadi con más de 800 positivos y 37 hospitalizaciones en las últimas horas

Sagardui ha inaugurado este domingo la XIII Conferencia socio-informativa de personas con enfermedad renal que se ha desarrollado en Bilbao, donde ha afirmado que "no entiende la insolidaridad" de quienes este sábado se manifestaron en Bilbao en contra de la vacunación.

En declaraciones a los medios de comunicación, Sagardui ha reconocido que los datos de este fin de semana de nuevos casos de covid-19 "no acompañan" y han vuelto a reflejar "un ascenso claro" en el número de contagios y en la tasa de incidencia acumulada.

Según ha detallado, en las últimas 24 horas se han producido más de 800 nuevos positivos, todo ello a pesar de que los fines de semana disminuye el número de pruebas diagnósticas realizadas. "Claramente no estamos consiguiendo frenar el avance de la pandemia... La situación es preocupante", ha reconocido.

Tal y como ha recordado, el incremento de positivos supone además un mayor número de hospitalizaciones, que en la jornada de este sábado ascendieron a 37, incluido un ingreso pediátrico.

Asimismo, también se habrían producido nuevos incrementos en las UCIs de los hospitales vascos que "se compensan con alguna baja y algún fallecimiento". Por otro lado, ha reconocido que entre los positivos de las últimas horas no hay ninguno de la nueva cepa -Ómicron-, pero se continúa "alerta".

Ante la posibilidad de que se tenga que declarar de nuevo la emergencia sanitaria, la consejera ha defendido que el Gobierno Vasco trata de imponer las medidas que el momento requiere y, por el momento, no se consigue "frenar el avance de la pandemia, pese al llamamiento cumplir las medidas". "Si hace falta poner otras medidas tendremos que adoptarlas", ha sostenido.

"INSOLIDARIDAD"

Por otro lado, ha asegurado que "no entiende la insolidaridad" de las personas que este sábado se manifestaron en Bilbao en contra de la vacunación y del denominado 'pasaporte covid'. Así, ha realizado un llamamiento a la ciudadanía a que acuda a vacunarse.

"No entiendo esa no evidencia. Todos hemos visto que las vacunas son efectivas, que la mascarilla es efectiva... ¿Qué es lo que no entienden de esa parte? ¿Qué es lo que no entienden de que no solo se ponen ellos en riesgo sino también a los demás?", ha preguntado.