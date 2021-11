Tu horóscopo diario: domingo 28 de noviembre de 2021

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el domingo 28 de noviembre de 2021. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Hoy encuentras buen humor cerca de ti y una conversación agradable o entretenida con una persona a la que tienes cariño y con la que compartes muchas cosas en común, como un compañero de trabajo o un amigo. Déjate llevar por la sinceridad.

Tauro

No vas a hacer hoy nada especial, pero sí te conviene dejarte llevar por las ganas de dar un paseo o contemplar la naturaleza que tengas más cerca, incluso si solo es un parque y aunque te gustaría ver algo distinto, te servirá para relajarte.

Géminis

Sigue el ritmo que hoy te marque tu pareja, aunque creas que no es lo que más te conviene. Pero no es cierto, si cedes y sabes adecuar tus intereses a los tuyos, será una jornada con un encanto especial en la que puedes sentirte muy bien.

Cáncer

Cuestionarse la realidad demasiado no es lo mejor que puedes hacer hoy, ya que eso te lleva a contemplar las cosas con algo de negatividad. Sal de ese círculo mental, haz algo divertido o que te aporte un plus intelectual. También el ejercicio te ayuda.

Leo

Tus planes para hoy te llenan de vitalidad y es porque se acerca alguna fecha en la que disfrutas mucho. Conseguirás olvidar cualquier tema espinoso con la pareja o la familia y eso te dará la sensación de que andas con mucho mas optimismo por la vida. Y es verdad.

Virgo

Tu organismo está encontrando un punto de equilibrio que te ayuda a sentirte mucho mejor y con ganas de hacer más cosas o de tener actividades en las que puedas desarrollar un objetivo de mejorar tu aspecto. Esos cuidados te vienen muy bien.

Libra

No presumas de saber mucho sobre un tema porque alguien puede pensar que muestras demasiado orgullo o vanidad intelectual y quizá lleve razón. No es tan malo mostrar humildad en ciertas ocasiones y ante ciertas personas. No lo olvides.

Escorpio

Echas de menos a alguien de la familia que está lejos y vas a empezar a pensar en el medio que tienes para conseguir ahorrar y poder hacer un viaje largo que te lleve hasta esa persona. Alguien te da una idea muy interesante, acepta su utilidad.

Sagitario

Andarás con más calma hoy en todo lo que hagas, aunque hay una parte del día que quizá lo tengas que dedicar a alguna tarea doméstica que pude ser engorrosa o aburrida, pero no te quedará otro remedio. Debes de poner orden a tu alrededor.

Capricornio

Se aproxima una forma de un documento importante y eso puede que este alterando tus nervios ya que no paras de darle vueltas al momento. Pero ten en cuenta que todo es susceptible de cambiar si no estás del todo de acuerdo con lo que vas a firmar.

Acuario

Hay una reunión familiar, con un asunto relativo a la familia política, que vas a poder salvar gracias a tu ironía, un poco excesiva a veces, pero que estará en un punto muy conveniente para tomar distancia de esas cosas que no te gustan.

Piscis

Planeas ya todo lo que tienes que hacer la semana próxima, pero no debes de agobiarte ni caer en una ansiedad anticipatoria que no tiene sentido. Intenta ir paso a paso, sin más agobios que los que sean reales. Ojo con tu imaginación.