'Artefacto' concluye hoy con la presentación de 'Sortilegio' y el VII Festival de Música Contemporánea de La Rioja

Entre ellas, cine, exposiciones, conciertos, talleres, pintura, poesía, conferencias, presentaciones de libros, teatro y arte en la calle. La jornada final de este evento ofrecerá la presentación de una antología, que recoge obras de teatro breve, y el VII Festival de Música Contemporánea de La Rioja.

A las 19,00 horas en La Gota de Leche tendrá lugar la presentación de la antología 'Sortilegio', que recoge obras de teatro breve de jóvenes autores logroñeses y de otros territorios. Cada autor elaborará un texto sobre la vida, obra o pensamiento de un autor riojano en el que se inspiran: María Teresa Léon, Gonzalo de Berceo, Sor Ana de la Trinidad, Gustavo Bueno, Lucrecia Arana y Araceli Aguado. El proyecto incluye una interpretación dramática de fragmentos del libro durante su presentación.

Los participantes serán Rodrigo Jubera Sáez, coordinador y autor; Aitana Mateos Gurrucha, autora y directora teatral; Celia Segade Quintas, autora; Eloy Mósig García, autor; María Naharro Moreno, autora; Rubén Tellechea Zamanillo, autor; y Sandra Landín Cordón, actriz.

También a las 19,00 horas en La Gota de Leche se celebrará el VII Festival de Música Contemporánea de La Rioja. En esta actividad, Rioja Filarmonía presenta un concierto que interpretan Íker Idoate Santaolalla y Daniel Mozas Lozano, con obras de Globokar, Applebaum, Eslava y Aperghis. Se pretende trascender las propias obras mediante la construcción de un discurso en forma de escenas, de sketchs. La entrada es libre hasta completar aforo.

El Festival 'Artefacto' se despide, pero aún se pueden contemplar algunas de sus exposiciones, que permanecerán unos días más. Es el caso de 'Hubbus' Memories', coordinada por Eloísa Gutiérrez, que recuerda el festival 'Barullo' y que se puede contemplar en La Gota de Leche hasta el próximo lunes 29 de noviembre; una muestra de fotografía de alumnos del IES Batalla de Clavijo coordinados por Carlos Rosales, 'Regna_D', en la que se reflexiona sobre los peligros que corren el arte y el artista en la actualidad, también hasta el día 29 en La Gota de Leche (c/ Once de junio, 2); y 'El arte de VOF', asociación nacida con gente joven que da a conocer su arte libre, con influencia de la cultura otaku y furry (hasta el martes 30 de noviembre). Esta última se exhibe en el Centro Municipal Julio Luis Fernández Sevilla (Universidad Popular de Logroño, c/ Marqués de San Nicolás, 46).

Durante estas semanas, 'Artefacto' ha sido el escaparate a través del cual los jóvenes artistas de la ciudad han podido mostrar su arte con innovadoras y atractivas propuestas. El Ayuntamiento de Logroño organiza este festival desde 1999 con el objetivo principal de promocionar a los jóvenes creadores.