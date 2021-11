María Casado ilumina Málaga: "Vamos a ponerle luz no solo a la Navidad, sino a la vida"

Durante la inauguración, que ha estado acompañada del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, la edil de Fiestas, Teresa Porras, y miembros de la Corporación municipal, ha agradecido por tener la oportunidad de encender el alumbrado en Málaga. "Hoy es un día especial, estoy orgullosa, estoy agradecida, porque me hacéis sentir una malagueña más desde el primer día que pisé esta ciudad".

"La pisé en mitad de una pandemia. Hace algo más de un año y medio, llegué con el coche cargado de trastos, algunos miedos, y con muchas ilusiones y sueños", ha dicho, mostrando agradecimiento por compartir "esta aventura".

Así, ha asegurado que se siente "una más" porque "como vosotros aquí he soñado en grande, he paseado a mi amor por las calles, he descubierto que los besos saben a sal... me he comido mi espetito frente al mar; para mí el café ya no es café, es nube; y no lo digáis muy alto pero vivo en pantalón corto once meses y medio al año", ha señalado Casado en su intervención llena de guiños malagueños.

También ha dicho que "me habéis contagiado la alegría y también una mijita de guasa, y también me habéis sacado una lágrima. Aquí todos los días, pese a todo, siempre sale el sol", ha afirmado, acordándose también de la Esperanza y El Cautivo.

"He venido aquí para quedarme", ha confesado. Es más, ha dicho que "para mí no hay mejor ciudad que Málaga para vivir, una ciudad de verdad, coquetona, llena de vida, acogedora, sensible, valiente, peleona, sin complejos, que aprende de sus errores, que escucha a su gente, que sabe divertirse, y sobre todo que respeta. Tiene historia y tiene futuro; crece y empieza a creerse Málaga que es una ciudad referente en todo el mundo", ha subrayado.

Casado ha incidido en que "aquí pienso quedarme para seguir soñando y seguir compartiendo día a tras día momentos tan especiales como este, como es encender la Navidad".

También la periodista ha tenido palabras para "mi malagueño saleroso" Antonio Banderas, recordando que está en Málaga por él. "Le dije que sí casi sin pensar, dejar Madrid y venirme a Málaga. No me equivoqué, familia, no me equivoqué". "Vuestra Málaga, la Málaga de Banderas, ya es un poco mía también".

Precisamente, ha recordado, Banderas fue la última persona que encendió la Navidad en Málaga antes de que irrumpiera la pandemia del COVID. "Cojo el relevo con toda la responsabilidad, pero también con muchísimas ganas", ha incidido, por lo que ha pedido "vamos a ponerle luz no solo a la Navidad, sino a la vida, vamos a darle tan fuerte que nada nos apague la sonrisa, que sirva como recuerdo para los que tenemos lejos, los que se fueron, pero pensando en los que vendrán".

"Disfrutad de Málaga y de estas luces, hacedlo con responsabilidad", ha pedido. "Tenemos ganas de Málaga. Todo es posible en Málaga", ha concluido.

Por su parte, el alcalde, Francisco de la Torre, ha dado las gracias a María Casado, "por ese compromiso con Málaga". "Un lujo tenerla en Málaga y un lujo ver como ella se ha enamorado de Málaga y dice que todo es posible" aquí. "María Casado es ya una malagueña más, estamos encantados".

"Todos es posible en Málaga y es posible tener una ciudad hermosísima siempre y más bonita todavía en Navidad", ha destacado el regidor, que ha pedido ser prudentes porque "hay que ganarle la batalla al COVID" y para ello ha pedido usar mascarilla cuando hay aglomeraciones en espacios abiertos, mantener la distancia de seguridad y lavado de manos, además de que "los no vacunados, que se vacunen".

ALUMBRADO

Cerca de medio millar de calles, plazas y glorietas de la ciudad van a contar este año con alumbrado navideño. La calle Larios vive de nuevo su 'Bosque de la Navidad' y recupera los espectáculos de luz y sonido que la han situado entre las ciudades europeas preferidas para visitar en estas fechas.

Un vídeo maping en la torre mocha de la Catedral y la nueva iluminación de calle San Juan, la Alameda, la plaza de La Marina o el Paseo del Parque son algunas de las novedades de este año en las zonas emblemáticas. No obstante, las actividades estarán sujetas a la normativa que marquen las autoridades sanitarias con relación a la pandemia por la COVID.

De igual modo, esta Navidad la Alameda toma un nuevo protagonismo acorde con su nueva imagen tras su renovación urbana. Así, presenta una iluminación elegante y una decoración espectacular tanto de día como de noche.

La decoración de la plaza de La Marina y el Parque está formada por un total de 14 arcos, siete en cada uno de estos espacios, con una decoración con un marcado acento infantil ya que reflejan caramelos o chupachús de múltiples colores.

Asimismo, es novedad el hilo musical con ambientación navideña con la que van a contar la propia calle San Juan, así como las calles Nueva, Puerta del Mar y Larios. Es una medida más para fomentar y dinamizar el comercio de la zona.

BOSQUE DE LA NAVIDAD

Por otro lado, la calle Larios vuelve a contar con 'El Bosque de la Navidad', título de la ambientación y el espectáculo de luces y sonido. La vía más conocida internacionalmente de la ciudad se va a convertir durante más de 40 días en un bosque con 22 arcos.

Es un montaje para visitar tanto de noche como de día. Así la música que sonará este año es 'Hark! The Herald Angels Sing' - Orquesta Filarmónica de Málaga (disco Música de Navidad); 'Jingle Bells' - Orquesta Filarmónica de Málaga (disco Música de Navidad); 'Campana sobre campana' - Orquesta Filarmónica de Málaga (disco Campanas); 'Gatatumba' - Orquesta sinfónica de Málaga (disco Campanas; y 'Una pandereta suena' - Orquesta Filarmónica de Málaga (disco Campanas).

También 'Never back down' - Two step from Hell; 'En Navidad' - Javián, Alex, David Bustamante y Academia OT con Rosana; y 'All I Want for Christmas is you' - Mariah Carey.

SEGURIDAD

Por otro lado, el Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Seguridad ha diseñado un dispositivo especial de Navidad que dará comienzo este fin de semana coincidiendo con el encendido de las luces navideñas y se prolongará hasta los días posteriores a la festividad de los Reyes.

En lo que respecta a la Policía Local, el dispositivo de seguridad y tráfico se llevará desde este viernes hasta el jueves 6 de enero de 2022 inclusive. Así, contará con personal de servicio ordinario y extraordinario, variando el número de efectivos en función de las fechas con un total cercano a los 2.000 servicios.

Dentro de las medidas a adoptar y a fin de garantizar la movilidad del transporte público, del cual se recomienda a la ciudadanía su uso, se van a instalar barreras antivuelco frente al Hotel la Equitativa y entrada a calle Larios para evitar la ocupación de la calzada por los transeúntes.

El Ayuntamiento de Málaga, además, recomienda el uso de la mascarilla en los espacios abiertos, en momentos de gran afluencia de personas no pudiéndose mantener una distancia de seguridad para la prevención ante la COVID-19.