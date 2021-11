Javier Tudela saca la cara por su hermana Anita: "Ella lo único que hace es trabajar"

Kiko Matamoros, a raíz de unos comentarios que hizo en Sálvame sobre la diferencia entre las cuentas de Instagram de su pareja y de su hija, ha iniciado una nueva guerra entre los Matamoros. "Me gusta mucho más cómo lleva la cuenta mi pareja que mi hija. Tiene mucha más verdad" dijo el colaborador en Sálvame. Javier Tudela, hermano de Anita Matamoros, ha salido al paso para defenderla.

"Mi hermana lo único que hace es trabajar. Me molesta que hablen así de ella. Pero Ana no va a estallar. Lo que dice Kiko ya ni siquiera me duele. Ya te haces a ello. Al final te acostumbras. Pero para mí, mi hermana ha hecho bien. El apellido Matamoros le perjudica" ha explicado, en referencia a lo que ha hecho su hermana, borrando su apellido de sus perfiles de redes sociales.

Kiko Matamoros ha respondido al hijo de Makoke, insistiendo que mire lo que tiene a su alrededor, dedicándole un par de líneas del popular villancico Los peces en el río. Makoke, que vio el programa en el que Matamoros hablaba sobre la cuenta de Instagram de su hija, también ha opinado sobre la polémica, muy enfadada con su ex-pareja. "No entiendo que para ensalzar a su novia, tenga que echar por tierra a su hija".

Makoke, en el plató de 'Viva la vida'. TELECINCO

"Yo a mi hija la quiero mucho pero no voy a ponerme de rodillas con ella. Sabe de sobra cómo gestionar su relación conmigo" ha explicado Kiko, queriendo dejar claro que su trato con su hija solo le concierne a él. "Yo tengo la conciencia muy tranquila. No voy a seguir jodiéndome la vida y quitándome horas de sueño por la relación con mi hija".