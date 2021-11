Illa (PSC) pide que Catalunya esté en el debate de financiación y ve "irresponsable" su ausencia

Lo ha dicho en el coloquio 'Financiación y consenso' en la XXVI Trobada d'Economia en S'Agaró (Girona), junto con la catedrática de Economía Maria Antònia Monés y la economista Montserrat Colldeforns, donde Illa ha asegurado que ve "miedo a decir las cosas como son y muchos complejos" en el Govern.

"Catalunya no puede no estar. No me siento, por ahora, en el Govern, pero voy a hacer todo lo que esté en mi mano para que Catalunya esté" en el debate sobre financiación, ha defendido el líder de la oposición, que ha apostado por reformar el modelo vigente para dotar adecuadamente a las comunidades autónomas.

Para Illa, las comunidades autónomas no deben defender privilegios, pero el sistema de financiación debe tener mecanismos de incentivos, para que "el que sea más audaz e innovador tenga una parte mayor".

"Me parece irritante que los representantes de Catalunya no hagan ni eso, ni defender lo nuestro", ha insistido, y ha augurado que este debate será difícil, pero es optimista al respecto.

Sin embargo, cree que los horizontes electorales no ayudan, ni tampoco "las actitudes de algunas formaciones políticas", aunque no ha mencionado cuáles.

Illa ha defendido que el debate de la financiación debe tener cuatro elementos: un reparto vertical, sobre cuánto aporta el Gobierno central y cuánto las comunidades; un reparto horizontal, para lo que cree que "nadie debe tener privilegios y todo el mundo debe defender lo que convenga a su territorio"; la cogobernanza, y un proceso gradual de transición a un nuevo sistema.

SIN COMPETENCIA FISCAL ENTRE TERRITORIOS

El líder socialista ha apostado por una liberación parcial en el reparto horizontal y ha pedido evitar "la competencia fiscal entre territorios", que considera que es perjudicial.

"No hay que tener miedo a la cogobernanza", ha afirmado Illa, que ha subrayado que debe hacerse con criterios de transparencia y ha destacado que la pandemia ha aportado lecciones en este sentido.

Preguntado por una posible reforma también del régimen foral, Illa ha preferido centrar el debate en la financiación de régimen común, ya que considera que este es un debate inaplazable porque "caducó en 2014".

Ha descartado equiparar a Catalunya con el País Vasco, al ser preguntado por si un régimen foral aplicado en Catalunya resolvería el conflicto político, y ha añadido que estos planteamientos no son realistas.