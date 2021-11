Formoso espera que a nova executiva do PSdeG estea definida "a mediados" da próxima semana

En declaracións aos medios antes de participar no acto organizado polo partido con motivo do Día Internacional de Eliminación da Violencia contra a Muller, Formoso sinalou que, despois das primarias nas que se impuxo a Gonzalo Caballero como secretario xeral, traballa na confección dun órgano executivo "amplo".

"Un órgano amplo en moitísimos aspectos", sinalou González Formoso, que se referiu ás diferentes sensibilidades existentes na formación, ás identidades territoriais, así como ás estruturas provinciais do partido.

Formoso, que destacou o "enorme elenco" co que conta o PSdeG, asegurou que a confección da nova dirección do partido é un proceso que "leva tempo". "Parecía moito tempo o que había, pero non era tanto como parecía", sostivo nunha intervención na que tamén sinalou que, polo momento, non se abordaron cambios no grupo parlamentario.

E é que despois das primarias celebradas o pasado 30 de outubro, nas que Valentín González Formoso se impuxo a que era secretario xeral Gonzalo Caballero, os socialistas galegos deben agora celebrar o seu Congreso Nacional Galego, unha cita que terá lugar os próximos días 7 e 8 de decembro.

De cara a este congreso, Formoso confía en que non haxa que esperar até o último momento para coñecer a composición da nova dirección. "Eu vivino sempre desde o outro lado e para a xente que está un pouco pendente é un sufrimento, creo que non é necesario chegar a ese punto", indicou.

Así, aínda que sinalou que poderá quedar "algún floco para o final", confía en que "a estrutura importante do PSdeG" e "a propia executiva" estea definida "a mediados" da semana.

Ademais, preguntado sobre se estableceu conversacións con Gonzalo Caballero de cara a este proceso, sinalou que ten que falar "con moitos compañeiros e compañeiras". "Aínda quedan moitos por contactar", apuntou.