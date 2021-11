Formoso insta a la Xunta a "sumarse a la ambición" del PSOE en defensa de la igualdad

Formoso ha participado en la tarde de este viernes en Santiago en un encuentro organizado con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, en el que ha reclamado al Gobierno autonómico que "recupere el nivel de inversiones en este ámbito con fondos propios que había con Emilio Pérez Touriño".

"Porque los presupuestos para luchar contra la violencia de género que pone la Xunta encima de la mesa son los que le vienen a través del Pacto de Estado que impulsamos los socialistas", ha sostenido el dirigente socialista en un acto en el que se han reunido unas 70 personas.

En la cita se ha podido ver a rostros socialista como el delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones; el senador Xoaquín Fernández Leiceaga; diputadas autonómicas y alcaldesas como la de Vimianzo, Mónica García.

Formoso ha sido el encargado de abrir la jornada antes de dar el paso a una mesa de debate moderada por la vicesecretaria xeral de Igualdad de la ejecutiva gallega del PSdeG, Icía García; y que ha contado con la participación de la portavoz en igualdad en el Parlamento, Noa Díaz, entre otras dirigentes socialistas.

En palabras de Formoso, "la violencia que sufren las mujeres es, sin duda, el tema más importante de la agenda feminista, que tiene múltiples dimensiones y, por lo tanto, necesita ser abordada desde diversos frentes" como el educativo, el sanitario, el jurídico, el asistencial y el laboral.

"No se puede ser socialista sin ser feminista, y no se puede ser socialista y no luchar, no militar activamente en la lucha contra la violencia machista; porque si estamos comprometidos y comprometidas con la reforma y abolición de las instituciones patriarcales, todas, absolutamente todas, tienen en la violencia contra las mujeres una de las herramientas de opresión", ha apuntado.

Formoso ha sostenido que fueron los socialistas "los primeros en demostrar" su compromiso en esta lucha a través de los hechos. Así, ha recordado que fue el PSOE el que puso en marcha en 2004 la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, que "sigue siendo un referente normativo para los países del entorno".

Además, ha señalado que el PSOE fue quien impulsó el Pacto de Estado contra la violencia de Género. "Desde el socialismo estamos poniendo todas estas herramientas en marcha, porque los datos sobre violencia de género nos indican cada día que aún estamos muy lejos de resolver el problema", ha apuntado.

Formoso, que ha lamentado que desde 2003 -cuando se inicia el recuento de víctimas- un total de 66 mujeres gallegas fueron asesinadas, ha criticado que la Xunta, "lejos de promover políticas reales de igualdad", haga de las mismas "una permanente campaña publicitaria".

Tras ello, se ha comprometido a que, con él como secretario xeral, el feminismo sea "una señal de identidad" del PSdeG y que la igualdad esté presente en todo su discurso.