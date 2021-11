¿Que aún no eres de HBO Max? Últimas horas para aprovechar la suscripción (¡de por vida!) por 4,49 euros

Desde hace un mes, todos los aficionados hablan de lo mismo: ya ha aterrizado en España HBO Max... con todo lo que conlleva. Desde la reunión en Hogwarts de los protagonistas de la saga Harry Potter con motivo del 20 aniversario hasta el estreno de la segunda temporada de Euphoria, las novedades de esta esperada llegada no dejan de copar conversaciones. Aunque, claro, algo tiene que ver también la promoción de suscripción de lanzamiento con la que están tentando a viejos y nuevos usuarios, y que mañana, 30 de noviembre, llega a su fin.

Por solo 4,49 euros al mes, podemos acceder a todo un mundo de contenidos de lo más variado y para todos los gustos (¡y edades!). Pero, lo mejor, es que, si se aprovecha ahora esta promoción, tendrás HBO Max por menos de cinco euros al mes de por vida (o hasta que quieras dar de baja tu suscripción). Por ello, no es de extrañar que, con ese precio, muchos se hayan (re)enamorado del catálogo de la plataforma de streaming que, además, incluye contenidos exclusivos. Si todavía no lo has descubierto, en 20deCompras ya no sabemos cómo animarte a que lo hagas, así que ahí va nuestro último cartucho. ¿Quieres saber todo lo que puedes conseguir por menos de cinco euros al mes?

Última oportunidad para conseguir todo esto

Cinco catálogos de contenidos en una sola plataforma. Una de las mayores ventajas de este servicio es que reúne el catálogo de varias productoras y servicios en una única plataforma. Así, además de los contenidos originales de HBO (Euphoria o Juego de Tronos), se puede disfrutar de las producciones exclusivas de Max y de los títulos de DC y Warnes Bross. Asimismo, existe un catálogo infantil y familiar que incluye propuestas de Cartooon Network.

