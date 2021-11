El Cabildo de Tenerife renuncia a 5 millones del Estado para la planificación de los trenes

En respuesta a una pregunta del Grupo Nacionalista ha confirmado que no han hecho "trámite alguno" porque no van a seguir destinando dinero finalista a proyectos que no tienen la financiación comprometida ni consenso social y político.

Arriaga no entiende que en CC "estén preocupados" por el gasto de 50.000 euros en la consulta del tranvía a Los Rodeos y apoyen 5 millones "para algo que no se sabe si se puede hacer o no", dejando claro que esa partida no se puede destinar a gastos sociales.

Además, se ha preguntado para qué sirve gastar 5 millones en planificación si después "se van a oponer", poniendo como ejemplo los "vaivenes" de los nacionalistas durante esta Legislatura con el propio tren, el puerto de Fonsalía, la ampliación del tranvía o la depuración.

No obstante, ha apuntado que si finalmente el proyecto sale adelante "se puede empezar" con la planificación existente y los proyectos que falten se harán en paralelo. "Aclaren las ideas sobre lo que quieren o no para Tenerife", ha señalado.

Félix Fariña (CC-PNC) ha acusado al Gobierno insular de "dejar marchar" el dinero que se comprometió hace diez años en un convenio bilateral con el Estado y en el que ya se han invertido unos 22 millones de euros.

Ha dicho que es un dinero finalista para "seguir planificando el futuro" y tildó de "gravísimo" que se renuncie a esa partida, porque se suma también a la "baja" ejecución presupuestaria en carreteras, poco más del 30 por ciento. "Todo suma y son muchos millones que no se ponen en la isla y no contribuyen a la economía y a planificar el futuro", ha comentado.