Castelló per la Llengua fa l'acte central per a commemorar els 89 anys de les 'Normes de Castelló' l'11 de desembre

Castelló per la Llengua celebrarà l'acte central per a commemorar el 89 aniversari de la firma dels 'Normes de Castelló' l'11 de desembre a Castelló.

Les activitats s'iniciarà a les 18.00 hores en la Casa Matutano, on la presidenta de Castelló per la Llengua, Maria Nebot, llegirà el manifest d'enguany, amb el lema 'Al carrer, en valencià'. A continuació una manifestació recorrerà la calle Cavallers, Colón, Mayor i Arcipreste Balaguer i s'arribarà a les portes de l'Ajuntament, on es llegirà un text en el qual es reividicará l'ús de la plaça Major com a lloc on es deurien poder celebrar cada any els actes en commemoració dels 'Normes'.

Durant el trajecte, segons ha informat Castelló per la Llengua en un comunicat, es representaran diverses manifestacions de cultura popular, com per exemple l'associació Botafocs Ball de Dimonis del Grau, les danses tradicionals de l'agrupació folklòrica El Millars o les torres humanes de la Muixeranga de Castelló amenitzada pel grup de doçaines i tabals La Llavor, a més de cercaviles amb el grup La Trocamba Matanusca.

Posteriorment, el sèquit recorrerà la plaça de la Pescateria, els carrers Enmedio i Ruiz Zorilla i l'avinguda Rei Don Jaime, fins a arribar a la plaça Hort Sogueros on, a les 20.00 hores, la Regidoria de Normalització Lingüística de l'Ajuntament de Castelló organitza un concert a càrrec de Xavi Sarrià.