Buxadé (VOX) dice que "la riqueza de España pasa por defender las particularidades" del territorio

Buxadé ha participado este viernes en la I Jornada Cultural sobre 'El mito de los países catalanes', organizada por el grupo parlamentario de VOX en las Cortes de Aragón y la Fundación DENAES, que tiene lugar en el Palacio de La Aljafería, sede del Parlamento autonómico, en Zaragoza.

En declaraciones a Europa Press, Jorge Buxadé ha señalado que VOX defiende la idea de la España unitaria "ante esa agresión panseparatista del separatismo catalán, que pretende extender a la llamada franja de Aragón, Valencia y Baleares".

Ha emplazado a "respetar la pluraridad y la riqueza de España", manifestando que "hay que respetar, promover y defender, por supuesto, las particularidades de las regiones de España, pero nunca entrar en un conflicto entre españoles, como quiere el separatismo catalán".

"Queremos una España unida en lo político y diversa en lo cultural", ha dicho Buxadé, poniendo de ejemplo el evento Viva 21, celebrado por VOX el pasado mes de octubre en Madrid, que fue "una explosión de esa riqueza de las provincias y municipios de España".

Jorge Buxadé ha dejado claro que "el Estado debe garantizar el derecho de todos los españoles a ser educados en español y garantizar el deber de todos de conocer el español", por lo que ha reivindicado que cualquier ciudadano "pueda estudiar el cien por cien en español en cualquier lugar del territorio nacional".

Por otra parte, el eurodiputado ha rechazado "el frente popular que ha vertebrado Pedro Sánchez, uniéndose a toda la antiespaña, uniéndose a la extrema izquierda, el separatismo más radical, Bildu, que es la ETA política actualmente, ERC, los golpistas de Junts", añadiendo que "todo está unido: los que atentan contra los derechos y libertades individuales de los españoles y contra la riqueza de España".

"La respuesta tiene que ser que los españoles se unan para una alternativa social, patriota, que defienda la Constitución, la unidad de España, la soberanía nacional, la libertad de las familias y el progreso de las empresas", lo que "representa VOX, que está dispuesto a pactar con cualquiera que quiera sumarse a esa alternativa" ya que "con quienes quieran ser solo una pura herencia del régimen socialista va a ser más difícil".

Buxadé ha asegurado que una gran coalición PP-PSOE "es un riesgo político que existe" y ha comentado que en el Parlamento Europeo "esa gran coalición existe en la práctica y no queremos que nos la traigan a España".

"MITO OSCURANTISTA"

El director de la Fundación DENAES, Iván Vélez, ha comentado que "el mito de los Países Catalanes es oscurantista, cultivado con el interés de fragmentar la nación española, y está basado en aspectos lingüísticos, racistas y económicos en gran medida".

Ha continuado afirmando que "el proyecto de los Países Catalanes tiene sus orígenes en el siglo XIX y los ha asumido la izquierda nacional en gran medida, sobre todo por los partidos secesionistas, que se unen en ese expansionismo". Ha expresado que "de algún modo se pretende expoliar a Aragón" con el pancatalanismo.

También ha criticado "un proyecto antiguo, Galeusca, que se reedita constantemente y que hoy enarbolan los partidos secesionistas catalanes, Bildu y el PNV, el BNG y sus satélites", lo que "no tendría mayor trascendencia si no estuvieran apoyados por el PSOE". Se ha quejado de que "el PP, cuando ha gobernado en Baleares y la Comunidad Valenciana, no ha hecho nada por frenar el identitarismo".

Ha aseverado que "bajo la fórmula del federalismo, que parece ser que hay oídos muy dispuestos a escuchar, se avanzará en la balcanización de la nación si no se frena antes" y "la respuesta tiene que ser política, judicial y la batalla cultural".

A la jornada asisten el diputado nacional por Zaragoza, Pedro Fernández; el diputado del grupo parlamentario VOX en Cataluña Manuel Jesús Acosta; el diputado de VOX en Baleares Jorge Campos; el diputado de VOX en Valencia José María Llanos y los tres representantes de este partido en las Cortes de Aragón, Santiago Morón, Marta Fernández y David Arranz.