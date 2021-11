Rincón aprueba el inicio de los trámites para la modificación de los límites con Málaga capital

Este procedimiento consiste en iniciar un trámite de alteración de la línea límite de los términos municipales y exige la creación de una comisión mixta, que tendrá un plazo máximo de seis meses para volver a presentar la propuesta concreta a ambos plenos. Así las cosas, con este acuerdo plenario se da por caducado el procedimiento iniciado en 2013.

"Existe una distorsión en los límites entre los municipios de Rincón de la Victoria y Málaga. En 2012, la Junta de Andalucía revisó los límites y recuperó el acta de replanteo de 1873. En su momento, ambos ayuntamientos nos opusimos y planteamos alegaciones, pero fueron desestimadas las alegaciones. Desde entonces, ambos ayuntamientos hemos seguido en contacto para resolver este problema", ha explicado el concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Jiménez.

Siempre se ha entendido el límite entre ambas ciudades en el eje actual del arroyo Totalán, pero con esta recuperación de 1873, la línea se movió al margen izquierdo del arroyo. Esto supuso que aproximadamente unos 55.000 metros cuadrados de lo que se consideraba Rincón se trasladaron a Málaga.

De ellos, 5.000 eran suelo urbano. "Esto supuso que edificaciones existentes se partieran por la mitad, perteneciendo mitad a Málaga, mitad a Rincón de la Victoria. También ocurrió con parcelas. Esto ha generado problemas desde el punto de vista tributario y económico, así como urbanístico para los vecinos", ha señalado el alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado.

"No podemos aprobar un Plan General que no reconozca sus límites. Aprobar este expediente es clave por ello. Hay una serie de vecinos y promotores que nos solicitan licencias en esa zona y no podemos concederlas jurídicamente porque pertenece a Málaga", ha insistido Jiménez.

La labor de esta comisión mixta entre ambos ayuntamientos tendrá como objetivo la aprobación de tres documentos: una memoria explicativa de la aprobación de la propuesta, una cartografía de la delimitación actual y la propuesta de cambio, así como un informe económico justificativo de la posibilidad y conveniencia de esa modificación. Una vez que la comisión elabore estos documentos , los mismos volverán a ir a pleno a los dos ayuntamientos para después ser enviado a la Junta de Andalucía.

Estos mismos acuerdos adoptados por el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria también han sido adaptados por el pleno del consistorio malagueño.

Según ha agregado el edil de Urbanismo en el propio pleno, el próximo mes se reunirá esta mesa mixta con el que se inician esos seis meses que hay de plazo para que la comisión apruebe los documentos y se vuelvan a remitir a los respectivos plenos. Una vez ocurrido esto, habrá otro mes para que se remitan los acuerdos a la propia Junta de Andalucía para su aprobación.