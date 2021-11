El jutge prorroga dos anys més la presó provisional per al presumpte assassí de Marta Calvo

El presumpte homicida ha comparegut en el matí d'aquest divendres davant el titular del Jutjat d'Instrucció número 20 de València en una vista per a decidir si se li mantenia a la presó provisional fins que comence el seu juí. En la seua compareixença, ha tornat a insistir que no la va matar i en què ja va dir a la Guàrdia Civil el que va fer amb el cadàver, segons ha pogut saber Europa Press.

Després de la vista, el jutge ha decretat que seguisca en la presó dos anys més. En l'acte, el magistrat recorda que al desembre de 2019 es va acordar la presó provisional per a Jorge Ignacio pel presumptehomicidi de Marta Calvo i que, a més, al juny de 2020 es va acordar la mateixa mesura per l'homicidi dolós i omissió del deure socórrec respecte a la defunció de Lady Marcela Vargas, situació que es manté a dia de hui.

Argumenta a més que és "evident" que a l'investigat se li imputen delictes amb penes de presó àmpliament superiors al límit de pena de tres anys de presó indicats en l'article 504.2º de la LECR, especialment respecte a la petició de presó permanent revisable, "concorrent indicis de criminalitat respecte a les diferents imputacions verificades, en els termes que es dedueixen de totes les diligències d'investigació practicades fins avui, especialment la relativa a totes les víctimes que han declarat en presència judicial".

Per açò, creu procedent acordar la pròrroga de lapresó provisional dictada atés que no podrà celebrar-se el juí oral dins de l'inicial termini de dos anys des de la inicial orde d'empresonament.

"NOTABLE RISC DE FUGIDA"

El jutge subratlla igualment que "el notable risc de fugida per part de l'investigat" es configura com el principal pressupost per a acordar la pròrroga de la seua presó provisional.

També aprecia el magistrat altres raons, com l'ocultació del cadàver de Marta Calvo i que no es puga descartar un possible risc de reiteració delictiva. Per a açò valora la investigació relativa de, almenys, nou víctimes, tres d'elles mortes -en referència a Marta Calvo, Lady Marcela Vargas i Arliene Ramos-, utilitzant el mateix mecanisme d'introduir sense consentiment droga en els seus genitals.

La vista de hui compleix un tràmit previst en la llei, ja que s'estableix un termini màxim de la presó provisional de dos anys que es pot prorrogar a dos més per a casos complexos en els quals no ha conclòs la instrucció prèvia a celebrar-se el juí.

Durant la vista, la Fiscalia i la resta d'acusacions particulars ha demanat que Jorge Ignacio romanga a la presó davant un evident risc de fugida -una d'elles ha avançat que té pensat sol·licitar la presó permanent revisable per a l'acusat durant el juí-, mentre que la defensa ha demanat la seua llibertat en considerar-lo innocent.

Marta Calvo va desaparéixer fa més de dos anys en Manuel després de mantindre relacions sexuals amb l'acusat, qui va reconéixer que la va esquarterar després d'una mort fortuïta.