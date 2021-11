Tony Jurado, novio de Rocío Wanninkhof, se sienta por primera vez en 'Sálvame': "Aquello fue un auténtico circo"

A raíz del estreno de la docuserie Dolores. La verdad sobre el caso Wanninkhof en HBO MAX, Sálvame ha querido dedicar varios programas a analizar cada pista de uno de los casos más famosos de la historia reciente de España. Han pasado muchos años, pero todavía las heridas están sin cicatrizar. Y así lo ha demostrado Dolores Vázquez, pero también Alicia Hornos, madre de Rocío. E incluso Tony Jurado, el que fuera su novio.

Ahora, por primera vez, Tony se ha sentado en un plató de televisión para contar cómo vivió aquellos días, hace más de 20 años, en los que aún era menor de edad. "A mí me señaló Alicia por primera vez en el entierro de Rocío. Tanto la familia como la Policía volcaron sus sospechas en mí. Ahora con el tiempo veo que aquello fue un auténtico circo", ha sostenido Tony en el programa de Telecinco.

Charo Trujillo, su madre, entró en directo en Sálvame poco después del estreno de la docuserie y, a raíz de eso, Tony se ha atrevido a volver a España (vive en Finlandia), para hablar claramente sobre aquel suceso que marcó su vida para siempre: "En la comisaría entró un niño, pero salió otra cosa. En los interrogatorios, yo ya ni comprendía lo que decía o lo que me decían. Yo sufrí maltrato por parte de la Guardia Civil. Me tiraron de las orejas, chocaron mi cabeza contra la mesa...".

Tony denuncia el maltrato que sufrió por parte de la policía GTRES

"Yo no sabía quién era Dolores Vázquez"

"A mí Rocío nunca me habló de Dolores. Yo no sabía quién era ella, no la conocía físicamente. La primera vez que escuché sobre ella fue cuando la Guardia Civil me dijo que había otra sospechosa. Cuando la detuvieron, sentí un alivio tremendo", ha relatado Tony, reviviendo aquel día en el que por fin vio la luz.

Pese a todo, no guarda rencor a Alicia Hornos, la madre de Rocío, que no dudó en culparle del asesinato de su hija, sugiriendo que estaba directamente implicado. "Dolores Vázquez y Alicia Hornos tienen sus problemas, y no son capaces de hablar para aclararlos. A mí lo que más daño me ha hecho ha sido la Guardia Civil".