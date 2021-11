HoyTú demanda el uso del pasaporte COVID para la vida pública en general

"Si el Gobierno regional pone restricciones a la sociedad en general y a la hostelería en particular hará llegar a los no vacunados un mensaje muy peligroso: no pasa nada si no te vacunas, no es necesario, porque pagaremos todos", determina Jesús Jiménez, presidente de la Federación Regional de Empresarios de Hostelería y Turismo Región de Murcia (HoyTú).