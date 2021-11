L'espectacle 'Emportats' desplega acrobàcies i música en directe al voltant d'una porta

La gràcia poètica i l'originalitat d''Emportats', muntatge construït al voltant de la versatilitat d'un conjunt de portes que ocupen l'espai escènic, ha sigut reconeguda amb premis com el de les Arts Escèniques Valencianes 2018 al Millor Espectacle de Circ i el Premi del Públic al Millor Espectacle en l'Internationales Straentheater Festival Holzminden (Alemanya) en 2019. A més, té la qualificació d'Espectacle Recomanat per la Xarxa Nacional de Teatres i Auditoris de Titularitat Pública.

A través del joc amb allò visible i no visible, fent ús de llenguatges com el musical, humorístic, o poètic, emergeixen imatges i idees originals que la seua estètica submergeix a l'espectador en un atractiu viatge per als sentits, ha explicat la sala en un comunicat.

L'espectacle porta el segell d'identitat d'aquesta jove companyia, que es caracteritza per desenvolupar produccions innovadores i d'alt nivell tècnic, en el qual es cuida fins a l'últim detall.

UNA AVENTURA DE PIRATES AMB TEATRE DE LLUM NEGRA

La programació de Sala L'Horta continuarà el diumenge 28 de novembre amb 'Vicent, el pirata valent', una senzilla història dirigida a Primera Infància (de 2 a 6 anys) que té com denominador comú la fantasia i el joc al voltant de les aventures d'un corsari dels mars.

La companyia valenciana La Carreta Teatre firma aquest espectacle de titelles, que narra al llarg de 45 minuts l'aventura imaginària d'un xiquet que compleix el major dels seus somnis, ser pirata i viatjar al fons del mar. Una proposta plena de màgia i il·lusió aconseguida amb la tècnica de teatre negre i la llum ultraviolada.