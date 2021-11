Cvirus.- CSIF insta Conselleria a realitzar proves de serologia al personal sanitari per a detectar la seua immunitat

La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) apunta en el seu escrit la necessitat de "dur a terme una campanya en vigilància de la salut per a quantificar la incidència en el conjunt de professionals". En aquest sentit insta a "analitzar els diferents patrons de transmissió, virulència, fuita a la immunitat o altres problemes que puguen estar associats".

CSIF resumeix en el citat document els objectius d'aquesta mesura, que són "la detecció precoç dels casos amb infecció activa per SARS-CoV-2, l'establiment a compte de les mesures de control necessàries per a evitar noves infeccions i la disponibilitat de la informació indispensable per a la vigilància epidemiològica amb el detall adequat per a la presa de decisions".

El sindicat lamenta en el document que "a pesar que hi ha hagut una millora en les mesures de protecció, no s'està realitzant proves de serologia a les plantilles".

Aquesta situació, com recalca la central sindical, contrasta amb el "elevadíssim nombre de professionals contagiats entre març de 2020 i novembre de 2021". L'última dada oficial ronda els 11.200 treballadors de la sanitat valenciana.

CSIF, en aquest context, subratlla com a "necessari i convenient" realitzar "seguiments per a confirmar la immunització del personal i descartar possibles contagis entre asimptomatics".

Per açò, insisteix a desenvolupar "estudis de seroprevalença periòdics per a controlar l'evolució de la pandèmia en aquests professionals, de manera que cada centre assistencial planifique la realització de les proves".

El sindicat proposa que els servicis de prevenció realitzen una avaluació dels riscos d'exposició al contagi en les diferents tasques del personal i en els diferents escenaris que puga plantejar la pandèmia.

El sindicat recalca que, amb aquesta iniciativa, busca "aclarir la realitat i el futur immunològic dels professionals de sanitat".

Aquesta actuació la considera "fonamental" per als responsables de Conselleria amb la finalitat d'evitar que els contagis augmenten o es repetisquen, o que els afectats patisquen "seqüeles persistents, com està ocorrent en no pocs casos de persones que han passat la malaltia".

CSIF demana que eixes proves serològiques per a detectar el grau d'immunització s'apliquen també al personal d'empreses externes contractades pels centres sanitaris, "sempre que eixes proves no hagen sigut realitzades prèviament o no estiguen planificades pels servicis de prevenció de riscos laborals d'aquestes empreses".