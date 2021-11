El Black Friday nos ofrece la oportunidad de disfrutar de una jornada entera de descuentos en la que las bajadas de precio son una constante en los diferentes ecommerces. En ellas, los robots aspiradores suelen ser uno de los artículos favoritos, pero también comparten protagonismo con otros dispositivos culinarios como freidoras sin aceite o planchas de asar que siempre conquistan a los más foodies. Por supuesto, también hay quien aprovecha el Viernes Negro para hacerse con algún capricho techie, como el fire stick para convertir nuestra televisión en smart o un teléfono móvil para renovar nuestro viejo terminal.

Sin embargo, esta jornada de descuentos va más allá del terreno techie y del hogar, puesto que podemos encontrar promociones interesantes en sectores como viajes... ¡y hasta moda! De hecho, son muchos los que no dejan pasar la oportunidad de renovar su armario en esta fecha. Y, por supuesto, el calzado forma parte de este ámbito. Y es que, ¿quién no quiere lucir un par nuevo en sus pies? Más cuando descubras el ofertón que Amazon tiene en su Black Friday: las Vans Ward Platform están a mitad de precio y puedes conseguirlas por menos de 35 euros. Está disponible en varios diseños, colores y tallas, pero de ello depende el precio por lo que tendrás que apostar por la mejor combinación. ¿No te apetece estrenar?

Estas Vans clásicas están hoy a mitad de precio. Amazon

Más ofertas de la marca

Además del modelo con plataforma a mitad de precio, desde Amazon han decidido rebajar más más modelos de zapatillas... ¡entre otros muchos complementos! Así, además de encontrar modelos como las Old Skool con un 49% de descuento respecto a su precio habitual o las Atwood para niños al 53%, también están rebajadas las mochilas, los estuches, los gorros y las sudaderas, para que los amantes de la marca puedan dar con sus favoritos a mejor precio.

