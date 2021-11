Una viróloga del CSIC explica por qué la nueva variante del coronavirus es tan peligrosa

La nueva variante del SARS-CoV-2, causante de la Covid, ha cogido "lo peor de cada casa", según explica la viróloga del CSIC Mireia Coscolla. Desde que se detectó la ahora llamada 'nu', los científicos están preocupados por el gran número de mutaciones que presenta, lo que la hace impredecible en estos momentos.

Coscolla ha dado su opinión sobre la información que se tiene sobre la nueva variante desde los micrófonos de COPE. "No es solo que tenga muchas mutaciones, sino qué mutaciones tiene", explica. 'Nu' junta dos cosas: tener muchas mutaciones y, además, muchas de las mutaciones que ya se han visto en otras variantes de preocupación. "Eso significa que ha cogido un poco lo peor de cada casa".

Aunque reconoce que aún no hay ninguna certeza, ya que se acaba de describir y se tiene que profundizar en su análisis, sí afirma que hay aspectos que se pueden tener claros. Las mutaciones que se ven en esta variante, y que comparte con otras, en muchas de ellas ha supuesto que los virus "escapaban a los anticuerpos neutralizantes". "No sabemos si esta variante va a escapar de las vacunas, lo que sí sabemos es que sí que puede ser menos susceptible a las vacunas, pero no sabemos cuánto", añade.

También acumula algunas mutaciones que permiten una mejor entrada en la célula, lo que significa una mayor transmisibilidad. "Y eso sí que estamos viendo, aunque con la limitación de los datos que tenemos hasta ahora, que el incremento de la proporción de esta variante en Sudáfrica está siendo muy rápido. Más rápido de lo que fue delta", alerta.

Respecto a la restricción de vuelos

"Tenemos la experiencia. Sabemos que restringir vuelos no impide que las variantes lleguen a otros lugares". Para la viróloga cerrar vuelos no hace que los países se vuelvan estancos: "es muy probable que esta variante ya haya llegado a más sitios de los que se han detectado".

Explica que cerrar vuelos hace que el flujo de llegada sea menor, pero no impide que llegue. "Puede tener cierto beneficio pero no es una medida que no tenga fallos. Y tiene muchas consecuencias".

Además de consecuencias económicas y politicas, Coscolla resalta consecuencias negativas para la salud pública, ya que Sudáfrica está siendo muy transparente con los datos epidemiológicos y "no puede ser simplemente que se le castigue". Si el "castigo" -cierre de vuelos- se produce por salud pública, "debe ir acompañado de medidas que no estigmaticen a países que compartan información tan necesaria".