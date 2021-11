El dispositiu nadalenc de residus de València s'avança al Black Friday

En total s'han destinat més de 136.000 euros a aquesta recollida per tots els districtes de la ciutat, amb un reforç de personal en les jornades en què es preveu major producció de residus: els diumenges del 12 de desembre al 9 de gener, el dia de Nadal i el d'Any Nou.

S'han introduït millores en la campanya perquè "els hàbits de consum han canviat i estem important tradicions que fins fa poc no eren habituals, per exemple el Black Friday, sumat al fet que moltíssima gent ja compra per internet", explica en un comunicat el vicealcalde i regidor d'Ecologia Urbana, Sergi Campillo.

L'objectiu del dispositiu és guanyar eficiència en la recollida de cartó. En concret, un equip de 34 persones i vehicles especialitzats es dedicaran exclusivament a la recollida de residus, especialment paper i cartó.

Encara que es reforçarà el centre i les zones comercials, recorrerà tots els barris perquè la compra online provoca que hi haja residus en el conjunt de la ciutat.

Des del consistori fan una crida al civisme i recorden als veïns que no es poden deixar residus fora dels contenidors i és obligat depositar el cartó dins del contenidor blau, que s'ha de plegar perquè siga eficient.

A partir d'aquest dissabte, quatre camions recol·lectors de càrrega lateral i un camió xiquet, amb els seus conductors i un operari de suport, buidaran tots els dies de la setmana els contenidors de cartó de Ciutat Vella, Eixample i Extramurs.

En els districtes al nord del Jardí del Túria es reforçarà la recollida de cartó de fora dels contenidors amb cinc furgonetes amb el seu corresponent conductor i operari. Paral·lelament, en Poblats Marítims i Quatre Carreres es duplicarà el servici porta a porta amb un camió amb conductor i un operari, que també s'encarregaran de la pre-recollida de cartó al voltant dels contenidors.

Aquest dispositiu especial té un cost de 136.258 euros, a causa de l'ampliació i a la millora del servici, amb una atenció especial a la recollida del paper i cartó. És la primera vegada que l'Ajuntament destina 34 persones a aquest servici.