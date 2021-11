El Gobierno informa al Ayuntamiento de que pedirá una reunión para impulsar la candidatura de Expo 2027

De igual modo, de la moción del PSOE urgente también ha salido por unanimidad crear una Comisión Organizadora, donde participen todos los actores sociales y políticos de la ciudad, para llevar a cabo una propuesta más enriquecedora de la Expo 2027 que la actual.

Asimismo, ha salido adelante que el Pleno se compromete a abrir este debate a nivel provincial, en busca de sinergias, para que este sea un proyecto que ayude a crear un modelo más sostenible para nuestra ciudad y nuestra provincia en su conjunto; y también mostrar el reconocimiento a las empresas, entidades y organismos que han apoyado la iniciativa.

Esta moción del PSOE, que se debate después de que el portavoz municipal socialista, Daniel Pérez, diera a conocer que el Gobierno lo apoyaría, ha servido también para que el alcalde informara de las múltiples gestiones que ha realizado así como la misivas enviadas, precisando, de igual modo, que ya en septiembre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a través de un carta del director de gabinete de Moncloa, ya confirmara que el Ejecutivo apoyará la candidatura de Málaga para acoger el evento.

De hecho, en la misiva precisa que la candidatura "nos brinda la oportunidad inmejorable de avanzar unidos en la transformación que va a experimentar nuestro país, hacia una España más moderna, más cohesionada y más municipalista centrada en las personas y su bienestar".

"Málaga merece esta oportunidad de presentarse ante el mundo como lo que es una ciudad pujante, visionaria, capaz de adelantarse a los cambios que van a determinar nuestro futuro", precisa, asegurando, de igual modo, que será un orgullo para todos que Málaga albergue finalmente la exposición", según la carta a la que ha tenido acceso Europa Press.

Precisamente, una vez ya debatida la moción y ya en otro punto del pleno, el alcalde ha informado de que acaba de recibir una carta del director de gabinete de Moncloa, Óscar López, remitida este viernes, en la que precisa que como continuación a las comunicaciones y en relación con el apoyo del Gobierno a la candidatura de Málaga para la Expo 2027 "te comunico que próximamente nos pondremos en contacto con el Ayuntamiento que presides al objeto de convocar una reunión que permita coordinar las acciones necesarias para impulsar la candidatura".

DEBATE

Durante el debate de la moción, el proponente, Daniel Pérez, ha incidido en que se pretende "sumar" y es una iniciativa en positivo", aludiendo a que "sabemos que es una competición dura", valorando que el Ejecutivo "va a impulsar la Expo 2027 y que Málaga sea la candidatura a presentar".

Ha dicho, no obstante, que hay que "mejorar muchas cosas" pero "estamos aquí para sumar, queremos participar, queremos que se sumen más entidades... en suma, queremos que Málaga salga beneficiada". "Es una oportunidad, hoy todos contentos; es una oportunidad", ha valorado.

Por su parte, el alcalde de Málaga ha valorado y saludado el apoyo de la candidatura pero ha dicho que "hubiera sido bueno antes", recordando que desde principios de 2020 lleva "tratando de convencer al Gobierno de lo bueno que es esta idea para Málaga, España y el mundo".

Tras aludir a la carta de Sánchez, ha señalado el regidor, ha saludado que el Gobierno lo apoye, aunque ha dicho que "espera recibir la carta y presentar la candidatura, que es lo que importa". "Saludo con satisfacción el tema, lamento cierto tiempo perdido", ha abundado.

La portavoz de la confluencia de IU y Podemos, Paqui Macías, ha valorado la oportunidad de acoger este evento, pero ha pedido que sea un proyecto participativo, "debe ser impulsado por toda la ciudadanía malagueña y que lo sienta como suyo". Además, ha incidido en que hay "tareas pendientes", aludiendo, entre otros, al medio ambiente o la movilidad sostenible.

La portavoz municipal de Cs, Noelia Losada, ha recordado que la Expo forma parte del acuerdo de cogobierno y ha incidido en lo que esta iniciativa puede suponer para la ciudad. "Me sumo a esa alegría por este apoyo a la Expo", ha dicho. Por su parte y, por último, el concejal no adscrito, Juan Cassá, ha destacado la importancia de la noticia y ha valorado el trabajo del equipo de gobierno.

ERE UNICAJA

Por otro lado, el Pleno ha aprobado una moción institucional en relación con el ERE de Unicaja. En concreto, ha salido adelante que el Ayuntamiento de Málaga muestra su apoyo a los trabajadores de la entidad Unicaja Banco que podrían verse afectados por el ERE planteado con motivo de la fusión con LiberBank e insta a empresa y sindicatos a alcanzar el mejor acuerdo posible para mantener el máximo empleo posible en nuestra ciudad.

También que el Ayuntamiento de Málaga solicita a la nueva entidad creada fruto de la fusión entre Unicaja Banco y Liberbank que cumpla con el compromiso de mantener en nuestra ciudad su sede central.

Pese a ser institucional, han tomado la palabra y ha habido discrepancias en cuanto a la autoría de la moción y la urgencia, incidiendo, finalmente, en que había consenso. "El deseo nuestro es que lo que se apruebe salga lo mejor posible", ha dicho De la Torre, asegurando que le consta "la voluntad de dialogo" que hay en relación.

La portavoz municipal 'popular', Elisa Pérez de Siles, ha incidido en que el ánimo era de no politizar y ha dicho que estaban encantados de "haber llegado a un acuerdo y consenso sobre el texto". En iguales términos se ha pronunciado la portavoz de Cs, que ha dicho que hay trabajadores de Unicaja en el pleno "vamos a cerrar filas todos y no vamos a discutir por derechos de autor -de la moción-. "Tenemos la obligación de ser altavoces, de explicar lo que está pasando y no quedarnos como estatuas, como si no pasara nada", ha abundado.

"Ánimo en su lucha porque es legítima", ha dicho a los trabajadores, asegurando que "Unicaja es un poco de todos, sobre todo de esta ciudad"; mientras que Macías ha dicho que "efectivamente, es una vergüenza el ver quién tiene la autoría de la urgencia, que es compartida por todos los grupos", mostrando apoyo a trabajadores.

Por último, Daniel Pérez ha expresado su apoyo a estas 1.513 personas que "se verán afectadas por un ERE brutal", además de "un ataque frontal a una seña de identidad de nuestra ciudad y de nuestra provincia". "Porque el verde de Unicaja forma parte de la vida de todos los malagueños. Y que se vaya de nuestra ciudad supone que el pez pequeño, Liberbank en esta fusión, se ha comido al grande y esto no lo podemos permitir".

Por otro lado, la sesión también ha aprobado una moción institucional con la que el Ayuntamiento de Málaga reafirma y reitera su compromiso para seguir trabajando transversal y coordinadamente con el objetivo de la eliminación de la violencia de género.