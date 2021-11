Detingudes dos persones per estafar més de 3.500 euros en habitatges de lloguer vacacional

L'operació es va iniciar el passat mes d'agost després de la recepció d'una denúncia interposada en el Lloc de la Guàrdia Civil d'Almussafes en la qual el perjudicat manifestava haver sigut enganyat en intentar llogar un apartament vacacional a Cullera. La víctima va pagar 400 euros en concepte de reserva d'un apartament vacacional que havia localitzat a través d'una pàgina web.

Després de les diverses gestions policials, els agents van localitzar els autors dels fets en la localitat valenciana de la Pobla de Vallbona, segons ha informat l'Institut Armat en un comunicat.

El 'modus operandi' consistia a publicar anuncis per a l'arrendament d'apartaments turístics a través d'una pàgina web. Per a açò, utilitzaven fotografies fictícies de vivendes inexistents o anunciaven la seua pròpia vivenda en la qual residien com a ocupes.

Posteriorment, contactaven amb els interessats, sol·licitant-los el pagament d'un senyal o fiança en concepte de reserva. Una vegada les víctimes realitzaven el pagament mitjançant bizum o transferències bancàries, no tornaven a contactar amb ells. Amb aquestes estafes, els ara arrestats haurien obtingut un benefici de més de 3.500 euros.

Finalment, els agents han detingut un home de 35 anys, de nacionalitat espanyola, per tres delictes d'estafa i dos delictes d'usurpació d'estat civil, i a una dona de 31 anys, de nacionalitat espanyola, per nou delictes d'estafa i un delicte d'usurpació d'estat civil.

Les diligències han sigut posades a la disposició del Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 1 de Carlet.