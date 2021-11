Mazón celebra la sentencia del TS sobre la ODL y pide a Puig que "abandone proyectos de implantación del modelo catalán"

Así se ha manifestado Carlos Mazón tras conocer que el Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación presentado por la Generalitat Valenciana en contra de la sentencia del TSJCV que declaró la nulidad de 12 artículos del decreto por el que se regula la Oficina de Derechos Lingüísticos (ODL) de la Comunitat Valenciana.

Carlos Mazón ha subrayado que, "gracias al recurso del PPCV, la imposición y el sectarismo de este Consell nacionalista de izquierda radical no es hoy una realidad". "Hoy los ciudadanos de la Comunitat Valenciana son más libres de la vigilancia y del adoctrinamiento del Consell", ha aseverado.

"Tenemos que seguir promocionando el valenciano pero no desde la imposición y desde el dogma y no con policía lingüística. Nuestra lengua es riqueza para todos y no se puede seguir con esta agenda de imposición", ha recalcado.

"Los valencianos -continúa- no necesitamos una policía lingüística, como la que quería imponer Puig, que nos vigile y que imponga la agenda catalanista en nuestra Comunitat porque nosotros defendemos el bilingüismo activo y seguiremos trabajando, desde el sentido común y la protección de la legalidad, por la cooficialidad de castellano y valenciano en esta Comunitat".

En este sentido, el presidente del PPCV insiste en que "no queremos modelos copiados de otros territorios, como Cataluña, donde el resultado no ha sido la convivencia pacífica de lenguas". En la Comunitat Valenciana, "por el contrario, la regla siempre ha sido la libertad y la convivencia pacífica del valenciano y el castellano. Decimos valenciano sí y castellano también", apunta.

"INMERSIÓN VIGILADA"

Para Mazón, "este Consell siempre ha querido crear un estado de inmersión vigilada sin tener en cuenta que nuestro territorio siempre ha sido y será una tierra de convivencia, libertad y de respeto a todos".

"Desde el PPCV vamos a seguir defendiendo la no imposición y el respeto a las personas y a su libertad. Queremos que esta Comunitat esté libre de imposiciones, de ideología y de vigilancia de la lengua en la que hablamos", ha concluido.