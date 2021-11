Reten homenatge a tres veïns de Favara que van ser esclavitzats en un camp de concentració nazi

L'esdeveniment ha estat presidit pel diputat de Memòria Històrica, Ramiro Rivera, amb l'alcaldessa, Oro Azorín, i el director de l'Institut Français de València, Maxime Henri-Rousseau. Rivera ha destacat el "compromís innegociable amb la democràcia europea" dels tres germans i ha afirmat que la Diputació de València "no oblidarà els seus sacrificis".

En aquest sentit, ha anunciat que la institució provincial treballa per a oferir als ajuntaments una exposició itinerant sobre les víctimes valencianes del nazisme, segons arreplega la Diputació en un comunicat.

L'acte d'homenatge, que ha comptat amb l'actuació del cantautor Pau Alabajos, ha culminat amb el descobriment d'un monòlit en honor als germans Roselló, que servirà per a "mantindre viu el seu record".

Els germans Juan, Víctor i Luis Roselló van participar activament en la Resistència de Grenoble, ciutat on van ser detinguts en el marc de l'operació 'Espuma de Mar' o Meerschaum, iniciada en 1943. Des d'allí van ser traslladats a Compiègne, des d'on els nazis van distribuir en combois massius a milers de detinguts pels camps de concentració, on van ser torturats i esclavitzats.

Els germans Roselló van ingressar en el camp de concentració de Buchenwald el 19 de gener de 1944 com a mà d'obra esclava. El fet que no aparegueren en els llistats d'espanyols que van passar pels camps d'extermini és a causa que, per haver contret matrimoni a França, posseïen també la nacionalitat d'aquest país. De fet, Víctor i Luis Roselló van ser condecorats amb l'Orde Nacional de la Legió d'Honor Francesa.

Dels quasi 10.000 deportats espanyols als camps de concentració, 687 van ser valencians i valencianes i tan sol 252 d'ells van ser alliberats amb vida. Alguns "camps de la mort" com Mauthausen, Buchenwald, Dachau o Ravensbrück, conegut com L'infern de les dones, van ser "testimoniatge de l'holocaust valencià".