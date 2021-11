Barcala serà proclamat aquest dissabte president del PP local i Pablo Ruz, el 26 de desembre a Elx

Barcala estarà acompanyat pel president regional, Carlos Mazón, així com per la subsecretària nacional del PP i exministra de Medi ambient, Elvira Rodríguez. També estaran presents els presidents provincials d'Alacant, Toni Pérez, la secretària general del PPCV, María José Catalá, a més de la presidenta local de Castelló, Begoña Carrasco, alcaldes, portaveus, regidors i altres càrrecs, militants i simpatitzants del partit.

A l'Assemblea Local acudiran igualment representants de la societat civil alacantina, veïnals, empresarials i d'associacions socials, culturals i esportives, segons ha informat la formació en un comunicat.

Una vegada proclamat president local, Barcala anunciarà la composició de la seua nova executiva i marcarà les línies de treball. Prèviament a l'acte hi haurà atenció a mitjans de comunicació i en finalitzar l'acte tindrà lloc el tradicional menjar de Nadal.

D'altra banda, el Comité Organitzador de les assemblees locals de la Província d'Alacant ha proclamat 32 candidats més en les seues respectives assemblees locals per a presidir el PP en els seus municipis. Es tracta en aquest cas de municipis com Torrevella, Benidorm, Elda, El Campello o Guardamar del Segura. En aquests municipis s'ha presentat una única candidatura, tal com ha ocorregut a Alacant i Elx.

El president del PPA, Toni Pérez, ha destacat: "Estem demostrant que aquest és un partit unit i actiu, que segueix apostant pel municipalisme que és l'essència de la pròpia política, treballar per i per als veïns de les nostres ciutats i pobles".

"Aquests nous candidats en pràcticament totes les comarques de la província reflectixen el compromís que tenen amb els nostres valors i ideals i que volen seguir representant i defenent. L'important és que el Partit Popular dona veu als seus militants amb processos democràtics en tots els municipis de la província", ha finalitzat.