Igual llama a la colaboración ciudadana para evitar actos vandálicos como los del estadio del Sardinero

A preguntas de la prensa, la regidora ha explicado que ayer habló con el presidente del Racing, Alfredo Pérez, para poner a disposición cualquier otro campo de fútbol para la celebración del partido del fin de semana y para interesarse por lo sucedido.

Igual ha indicado que, según le trasladó Pérez, la previsión del Club es tener arreglado el césped para el partido que el equipo disputará mañana sábado ante el Unionistas de Salamanca CF, a las 19.00 horas.

Respecto a los actos vandálicos, ha referido que hay una investigación policial en curso. Los indicios apuntan a un intento de robo que no se pudo consumar, tras lo que se utilizó una de las máquinas de mantenimiento para dar "unas vueltas por el por el campo", por lo que parte del terreno de juego, especialmente la zona situada junto a la portería más cercana a Preferencia Sur, se ha visto afectada por las "intensas rodaduras" producidas por el vehículo.

Ante estos hechos, Igual ha realizado un llamamiento ciudadano, porque "nos podemos divertir, pero no delinquir, pero no allanamiento de morada. No sé si ha sido gente joven o gente mayor, pero la sociedad estamos perdiendo muchos valores", ha considerado la regidora, que ha lamentado la libertad sin respeto.

"Ahí, como sociedad, debemos de estar alerta y denunciar cualquier situación anómala que veamos en la calle. Porque entre todos hacemos Santander", ha dicho.