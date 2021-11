La Generalitat regula la comissió intersectorial dels funcionaris

Aquest òrgan, creat per la Llei 4/2021 de la Generalitat, de la Funció Pública i adscrit a la Conselleria de Justícia, és l'encarregat de coordinar l'ordenació, gestió i negociació col·lectiva del personal del conjunt de l'administració autonòmica.

Aborda aspectes essencials per al personal empleat públic com la proposta de criteris que garantisquen la mobilitat intersectorial o el reconeixement mutu dels graus de desenvolupament professional.

També inclou la proposta de classificació de determinats llocs de treball per a la seua provisió indistinta per personal de l'administració de la Generalitat, al servici del sistema públic valencià de salut, docent o de l'administració de justícia.

En la comissió estaran representats la Conselleria de Justícia, l'òrgan competent en matèria de pressupostos i els gestors en matèria de personal dels àmbits sectorials corresponents a sanitat, educació i justícia i el sector públic instrumental. Comptarà amb la representació sindical a través de les persones designades per les organitzacions presents en la taula general de negociació I.

El decret incorpora la constitució d'una comissió tècnica composta per funcionaris en representació de les direccions generals que formen part de la comissió, al costat d'una designada per cada sindicat, per a preparar les reunions i agilitzar el funcionament.