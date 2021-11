El Consell ratifica l'estratègia d'infància i adolescència 2022-2026: "Volem assegurar la igualtat d'oportunitats"

"Volem assegurar la igualtat d'oportunitats en l'accés a la sanitat, l'educació formal, els servicis socials i l'oci independentment del lloc de procedència, la condició, el gènere o l'origen cultural", ha resumit la vicepresidenta i consellera d'Igualtat, Mónica Oltra, en la seua compareixença setmanal com a portaveu.

Aquesta estratègia, que parteix d'un diagnòstic realitzat en 2019 amb entitats del sector i es va paralitzar per la pandèmia, era un dels objectius del primer pacte de govern del Botànic segellat en 2015 i desenvolupa la llei de drets i garanties de la infància i l'adolescència aprovada en 2018.

A partir d'ací, Oltra ha explicat que un dels objectius és protegir les unitats de convivència i les xarxes de suport de xiquets i adolescents, mostrant el compromís institucional i el de la societat valenciana amb segells.

El document parteix de les necessitats detectades per a després desenvolupar les polítiques, mitjançant una visió integral, inclusiva i holística, i inclou la participació de les institucions, entitats, representants de la societat civil i professionals compromesos amb la promoció dels drets de la infància i adolescència.

Per descomptat, també poden participar els xiquets i adolescents en estar reconeguts com a ciutadania activa i de ple dret, un fet que para la Generalitat és nou i "únic". S'ha tractat d'abastar la major part de la població infantil i adolescent per a donar veu a diferents realitats: 26 consells locals d'infància distribuïts en les tres províncies, representants de 42 recursos i servicis d'atenció o xiquets i adolescents en situació de vulnerabilitat sense estructures de participació, amb fins el 208 aportacions directes.

En concret, els cinc programes en els quals s'estructura l'estratègia són: violència de gènere, violència dins de les aules i violència filioparental, protecció a la infància en situació de vulnerabilitat, salut mental i col·lectiu LGTBIQ+. També contempla una menció especial a la participació dels xiquets i adolescents dins dels àmbits de la vida pública que els incumbeixen i en els quals habitualment han quedat relegats a un segon pla.

El primer programa, 'Reforç dels sistemes públics de garantia de drets de la infància i adolescència', pretén complementar els sistemes de sanitat, educació, servicis socials i protecció per a assegurar la garantia de drets de la infància i l'adolescència, mitjançant 11 objectius.

Entre les 28 actuacions previstes destaca l'elaboració en format amigable (versions adequades per a cada grup d'edat) i accessible (sistemes aumentatius o alternatius de comunicació, dispositius multimèdia de fàcil accés, mitjans de veu digitalitzada) d'un document divulgatiu, així com material metodològic, de les normes autonòmiques amb major incidència sobre el col·lectiu.

FOMENTAR LES RELACIONS IGUALITÀRIES

Com a segon programa, 'Promoció de les polítiques de gènere i igualtat' busca cobrir les necessitats pròpies de la infància i l'adolescència i fomentar la perspectiva de gènere i les relacions basades en la igualtat en les presents i futures generacions.

Inclou quatre objectius i 14 actuacions, com els programes de sensibilització i formació per a professionals de l'àmbit sobre diversitat sexual i familiar, i detecció i prevenció de les diferents formes de LGTBIfòbia, així com campanyes per a la prevenció de la violència entre iguals i la violència de gènere i altres violències sexuals en l'ús de les tecnologies com a ferramentes per al control i l'assetjament dirigides a infància, adolescència, famílies i professionals d'aquest àmbit.

El tercer programa, 'Reducció de les desigualtats des de l'universalisme proporcional i cap a l'equitat', pretén reduir les desigualtats derivades de l'exclusió i la pobresa, en particular incidint en les situacions que viuen menors d'edat amb alguna diversitat funcional, xiquets i adolescents gitanos i menors d'edat migrants sense referent familiar. Conté quatre objectius i 12 actuacions.

'Participació social de la infància i l'adolescència' és el quart programa i tracta d'establir mecanismes i òrgans estables de participació infantil i adolescent que impedisquen accions simbòliques i permeten instaurar progressivament una estructura social sòlida en la qual la participació dels xiquets i adolescents siga efectiva. Per a açò contempla 4 objectius i 15 actuacions, com la participació en normes de qualitat i disseny de l'hàbitat urbà des de la Conselleria dee Arquitectura Bioclimàtica.

ERADICAR EL MALTRACTAMENT

Finalment, el programa 'Promoció d'una cultura de bon tracte' busca propiciar que l'ambient de desenvolupament de les xiquetes i adolescents siga l'adequat per a la construcció de relacions saludables i reduir els índexs de maltractament encara presents en la realitat de la Comunitat Valenciana.

Hi ha sis objectius i 16 actuacions com a campanyes i accions informatives en les quals se sensibilitze sobre els tipus de maltractament i es faça saber les vies de comunicació d'aquest tipus de situacions per a la seua denúncia i/o protecció. També contempla programes de suport, atenció i intervenció amb famílies víctimes de maltractament filio-parental.