L'Ajuntament de València adjudica les obres de peatonalització provisional de les avingudes Giorgeta i Pérez Galdós

L'actuació preveu l'ampliació de les voreres i la separació d'aquestes del pas de vehicles, així com l'habilitació del carril bici i per a vehicles sostenibles.

Les obres s'han adjudicat a la mercantil BECSA S.A. per un preu de 732.130,16 euros (IVA inclòs) i compten amb un termini d'execució de quatre mesos.

La zona d'actuació afecta a tota l'avinguda Pérez Galdós i a l'avinguda Giorgeta. Per l'extensió d'aquest àmbit, de dos quilòmetres i 136 metres de longitud, són diversos els districtes i els barris als quals implica la reforma d'aquestes vies.

La vicealcaldesa de València i edil de Desenvolupament i Renovació Urbana, Sandra Gómez, ha detallat que els treballs "consisteixen en l'ampliació de l'espai per als vianants entre el Passeig de la Petxina i el carrer Sant Vicent Màrtir" i "en l'execució d'un nou itinerari ciclista, i de nous passos de vianants".

"Aquesta intervenció és molt important perquè és una reivindicació dels veïns i veïnes per a millorar un espai que necessita" d'aquesta remodelació "per a garantir l'accessibilitat i crear un nou itinerari per als vianants més amable", ha afirmat la responsable municipal i també portaveu socialista en el consistori.

"L'avinguda Pérez Galdós-Giorgeta és un eix amb gran importància de mobilitat, amb presència majoritària de vehicles. L'aplicació de l'urbanisme tàctic permetrà impulsar una important transformació de l'entorn, fins a comptar amb un 45 per cent d'espai per als vianants en les dos avingudes", ha agregat Sandra Gómez.

Les voreres de les avingudes Pérez Galdós i Giorgeta tenen actualment una amplària variable segons trams d'entre dos i 2,5 metres. Amb la remodelació prevista, guanyaran espai sobre la calçada i passaran a tindre una amplària constant de quatre metres, ha precisat l'administració municipal en un comunicat.

D'aquesta manera, cada vianant disposarà de la vorera actual més un costat addicional en calçada. A més, la delimitació d'espais es realitzarà mitjançant vorades que separaran les noves zones per als vianants de la resta.

PARADES EMT

Els accessos als garatges es mantindran i s'ampliaran els amples de les parades d'autobús. Les plataformes per a parades de l'Empresa Municipal de Transports (EMT) s'ampliaran en ample fins al nou límit de zones per als vianants (s'executaran de 20 o de 30 metres de longitud segons hi haja una o més línies d'autobús).

Les noves zones per als vianants quedaran acolorides segons els criteris definits en la Guia de Disseny per a la Transformació Sostenible de l'Espai Públic de València, aprovada en 2020. Aquesta actuació es converteix en una de les primeres experiències d'aplicació de la guia, ha destacat el consistori.