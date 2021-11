Roberto Leal y Nerea Rodríguez se reencuentra en 'Pasapalabra' y lo dan todo en la pista de baile

Ha sido una semana muy especial para Roberto Leal en Pasapalabra. El presentador ha celebrado los 400 programas frente al formato desde que cambiara a Antena 3 rodeado de amigos. Además de tener a su familia en el público, en los últimos programas Nerea Rodríguez, Joe Pérez y Manuel Martos han sido los invitados.

Los dos jueces de OT y la concursante de Operación Triunfo 2017 han demostrado su complicidad y la amistad que les une desde que se conocieran en el talent musical.

En especial, Nerea y Roberto lo han dado todo en los momentos musicales que propicia la prueba de reconocer canciones. Los amigos no han perdido la oportunidad de salir a la pista de baile a darlo todo. Uno de los vídeos más virales estaba protagonizado por el temazo de Britney Spears Oops!... I did it again.

La cantante acertó el tema a la segunda pista y demostró sus dotes vocales antes de ponerse a bailar la canción en compañía también de Orestes. Un momentazo que ya se había convertido en casi una tradición.

Con la canción It's no unusual, esta vez acertada por Manuel Martos, Leal y Rodríguez homenajearon el conocido baile de Carlton en El príncipe de Bel-Air para entretenimiento de todos los presentes y el público.