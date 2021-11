Taxistes de la Comunitat es manifestaran l'1 de desembre per a exigir un canvi en l'actual política de tarifes

Les protestes tindran lloc d'11.00 a 12.00 hores davant les delegacions de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, que lidera Arcadi España, a qui acusen d'abocar al sector a la "precarietat".

La Confederació no descarta convocar als taxistes a un nou calendari de mobilitzacions "si no canvia la política de tarifes de la Conselleria", adverteix en un comunicat.

En la seua opinió, "és inacceptable que passen fins a tres anys per a cada revisió de tarifes, que no es tinga en compte al sector per a modificar aspectes tarifaris, i que les famílies que viuen del taxi siguen cada dia més pobres que la resta dels ciutadans".

Segons la Confederació de Confederació de Taxistes Autònoms de la Comunitat Valenciana, des de l'any 2013 al 2021 han estat presentat escrits i informes econòmics per a revisar les tarifes de cada municipi o àrea de prestació i "solament han rebut negatives, sense cap escrit tècnic que demostre per què no es revisen, només en 2019 va haver-hi una revisió propera a l'1%" que, segons asseguren "no reflecteix ni la realitat d'un dels anys".

Des de la Confederació denuncien que "l'excusa de no actualitzar les tarifes és la Llei de Desindexació, norma un marcat punt de vista neoliberal, que obliga el sector públic a restringir les revisions de tarifes al marge de l'IPC i que a la Comunitat Valenciana s'interpreta de la forma més restrictiva per al taxi".

A més enlletgixen a l'Administració que no convoque una "reunió tècnica que explique com s'arriba a aquesta decisió any rere any, i la majoria d'anys sense si més no contestar al sector".

Per a la Confederació, "el súmmum de la política de la Conselleria és que l'únic any que modifica les tarifes, no només no actualitza d'acord amb la inflació de la societat, sinó que es modifiquen aspectes tarifaris, com són els mínims de percepció, suplements i recollida de radioemisoras", segons lamenta, "encobrint una baixada de les tarifes en la majoria de les Àrees de Prestació Conjunta de la Comunitat".

En aquest sentit, lamenten que es tracta de decisions que es prenen unilateralment sense una reunió tècnica que permeta debatre-ho. Curiosa política d'un govern que diu ser progressista", subratlla el comunicat.