El Consell aprova un conveni per a la rehabilitació del santuari de Sant Joan de Penyagolosa

El Ple del Consell ha aprovat un conveni de col·laboració entre la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport i la diòcesi de Sogorb-Castelló per a la rehabilitació i restauració del conjunt patrimonial del santuari de Sant Joan de Penyagolosa.

L'objectiu del conveni és desenvolupar, durant l'exercici de 2021, la col·laboració entre les dos institucions per a subvencionar les obres de restauració i rehabilitació del santuari de Sant Joan de Penyagolosa.

D'aquesta manera, es persegueix destacar el valor del conjunt monumental i recuperar el seu hostalatge per a dinamitzar l'atracció de visitants en un enclavament òptim caracteritzat pel seu valor patrimonial, arqueològic, ecològic i etnològic.

Per a açò, la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport aportarà 700.000 euros per a la primera fase de rehabilitació, que es tramitarà per part de la diòcesi de Sogorb-Castelló.

El santuari de Sant Joan de Penyagolosa va ser declarat BIC i monument històric-artístic en 1979 i és un dels focus d'atracció més importants de l'interior de les comarques de Castelló, segons ha informat el Consell en un comunicat.

Aquest santuari està format per un conjunt d'edificacions de finals del segle XIV. El nucli principal data de la segona mitat del segle XVI, mentre que l'església actual va ser edificada en el segle XVIII.

El conjunt patrimonial es troba enclavat en el Parc Natural del Penyagolosa i representa un element cultural molt arrelat en la tradició valenciana i un referent per a l'excursionisme.