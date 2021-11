Faltes de respecte i amenaces de pares, casos més freqüents atesos pel Defensor del Professor

Les faltes de respecte i les amenaces i assetjament per part dels pares d'alumnes són els problemes més freqüents tractats pel Defensor del Professor, un servei del sindicat ANPE, a la Comunitat Valenciana.

En concret, d'acord a la tipologia dels casos atesos, destaquen les faltes de respecte amb un 26,67% del total, seguides de les amenaces i assetjaments de pares amb el mateix percentatge del 26,67% i dels problemes per a fer classes, amb un 20%. Les falses acusacions d'alumnes i pares i les agressions, amenaces i assetjaments per part dels alumnes cap als docents se situen en 13,33%.

El Defensor del Professor fa públics un any més les dades més significatives de les intervencions realitzades amb els docents de diferents comunitats autònomes en relació amb la situació de convivència escolar. És un servici d'atenció immediata i gratuïta per a docents víctimes de situacions de conflictivitat i violència en les aules. Es va engegar l'any 2005 com a primera mesura de suport davant la indefensió del professorat i com cridada d'atenció sobre la problemàtica de la violència escolar.

A la Comunitat Valenciana, de les actuacions realitzades en el curs 2020-2021, el 20% correspon a professorat d'Infantil i Primària, el 60% a Educació Secundària i Batxillerat, el 6,7% a Formació Professional i el 13,3% restant es reparteix entre altres ensenyaments.

Sobre l'evolució de la salut del professorat, el 47% dels casos atesos presentaven uns nivells d'ansietat "impropis de la tasca a realitzar", un 33% presentaven altres estats com el decaïment i la preocupació, un 13% mostraven símptomes depressius i un 7% estava de baixa laboral.

FETS "CADA VEGADA MÉS GREUS"

Destaca en aquest informe, l'augment considerable de la intervenció de l'assessoria jurídica del sindicat en les actuacions envers els docents afectats. Si en l'informe del curs 2019-2020 era de només un 5%, aquest passat curs, han sigut un 53,33% les ocasions en les quals s'ha hagut d'intervenir jurídicament. Açò demostra, recalquen des d'ANPE, "que els casos són cada vegada més greus i es judicialitzen més".

Després de l'anàlisi i valoració de les dades arreplegades en l'estudi realitzat, juntament amb l'experiència acumulada en els últims anys, ANPE i El Defensor del Professor reiteren la necessitat de desenvolupar una Llei d'Autoritat del professorat a nivell estatal, mesures reals que dignifiquen la tasca docent i afavorisquen un clima de convivència adequat, l'establiment de mesures de prevenció i protocol d'actuació davant casos d'assetjament i l'elaboració un Pla Estratègic de Millora de la Convivència Escolar en els Centres Educatius, liderat i coordinat pel Ministeri d'Educació, partint del si de la Taula Sectorial d'Educació.