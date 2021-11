Comienzan los circuitos provinciales de Ajedrez y de BTT Rally con jornadas en diversos municipios

"Invertimos 2,69 millones con el convencimiento de que cada sevillana, cada sevillano, va a encontrar en nuestra oferta la actividad física y el deporte que le gusta y que quiere practicar", ha dicho.

Villalobos informaba precisamente sobre dos de los circuitos que integran ese Plan, que se ponen en marcha en estos días: el Circuito Provincial de Ajedrez, que se disputará en cuatro jornadas desarrolladas antes de que finalice 2021, y el de BTT Rally, que se inicia el próximo domingo 28 y se extenderá hasta el mes de febrero de 2022, en seis jornadas.

CIRCUITO PROVINCIAL DE AJEDREZ

Está destinado a adolescentes de hasta 16 años de edad, federados o no, censados en la provincia o en la capital hispalense. La participación está supeditada en función del ELO FADA por categorías, independientemente de si el jugador ha asistido o no al Campeonato de Andalucía por edades.

La primera jornada tenía lugar el fin de semana pasado en El Real de la Jara, y las próximas se desarrollarán en Paradas este sábado 27; en Lebrija, el 4 de diciembre, y en Utrera, el 11 de diciembre.

El Circuito está abierto para las siguientes categorías, tanto en hombres como en mujeres: Sub 8 (nacidos de 2013 en adelante), Sub 10 (2011-2012), Sub 12 (2009-2010), Sub 14 (2007-2008) y Sub 16 (2005-2006).

En cuanto al sistema de juego, en cada jornada se disputará un torneo de cuatro partidas. De cada categoría, se disputarán cuatro torneos independientes en cada una de las sedes, con cuatro rondas en partidas de 15 minutos por jugador. Los alevines, infantiles y cadetes jugarán las partidas con reloj, a un ritmo igual o equivalente a 15 minutos por jugador.

La competición será individual y la puntuación obtenida por cada jugador en cada torneo se acumulará para confeccionar la clasificación final del circuito. Las clasificaciones finales por equipos estarán formadas por los seis primeros jugadores de cada municipio, incluyendo al menos uno del sexo contrario.

