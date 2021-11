El PP exigix a l'Ajuntament de València assegurar l'ocupació del personal de 7 escoletes que passaran a gestió directa

Aquesta decisió, segons asseguren els 'populars' en un comunicat, "afecta a més de 732 places d'alumnat infantil i posa en perill el futur laboral de 72 professors". El PP demana al govern municipal "que garantisca la continuïtat del personal docent i d'administració de les 7 escoles infantils".

Entre elles, explica la regidora 'popular' Julia Climent, es troba l'escola infantil d'Orriols, que porta sis anys en construcció. En aquest cas, l'Ajuntament haurà de pagar una indemnització a l'empresa que va resultar adjudicatària de la gestió, en 2018, per no haver pogut desenvolupar l'activitat en estar encara les obres per acabar "per la pèssima gestió del Govern de Ribó i PSOE", segons l'edil.

L'Ajuntament, afig, haurà de pagar una indemnització del 3% de l'import de la prestació deixada de realitzar a l'empresa de la guarderia d'Orriols. "Aquesta decisió del Govern de Ribó i PSOE ens pareix molt desencertada i no resultarà gratuïta, al contrari, implicarà haver de pagar una indemnització de fins el 49.492€ a per la rescissió del contracte", ha reclamat Julia Climent.

En la mateixa línia, els 'populars' han denunciat que "la rescissió del contracte en altres escoles infantils General Urrutia, Pardalets, Sant Pau, Jardí D'Ayora, Benicalap, Mini-poli i Clara Campoamor (l'escola d'Orriols que encara no s'ha obert), la qual cosa suposarà la pèrdua de l'ingrés del corresponent cànon. "Les empreses que prestaven eixos servicis havien de pagar una taxa a l'Ajuntament i ara, amb eixa rescissió contractual, es deixaran d'ingressar 227.925€ a l'any", ha asseverat Climent.

Per a la regidora del PP, "de nou el govern de Ribó i PSOE torna a prendre una decisió desencertada i conflictiva pròpia de la seua política de fets consumats, que va a afectar a 737 places d'alumnat i especialment a més de 70 professionals de l'educació infantil de la ciutat de València, sense explicar el personal no docent. Desconeixem si en la gestió directa es comptarà o no amb el mateix personal".

"DESPROPÒSIT" EN ORRIOLS

"El del centre d'educació infantil municipal d'Orriols -incideix- és un despropòsit més de la gestió del Govern del Rialto. Tardaran més de sis anys a acabar-la i s'han gastat quasi el mateix en seguretat privada per a vigilar les obres parades que el cost de construir-la".

En aquesta línia, retrau que "el govern de Ribó porta gastats prop de 400.000 euros a pagar seguretat privada per a vigilar unes obres que portaven anys parades per la incapacitat d'arrancar la seua construcció. Ha costat quasi més la seguretat privada que la inversió en la construcció per a finalitzar-la el cost de la qual és de 540.000 euros".

L'Ajuntament paga 7.000 euros al mes per la vigilància de les obres des de l'any 2015. I a més, ara, cal sumar 50.000 euros d'indemnització a l'empresa a la qual se li va concedir la gestió en 2018 i que mai va poder prestar. Açò ho aprovarà demà la Junta de Govern amb els vots de Compromís i PSOE, avança la representant del PP.

I remata: "L'evident és que un altre curs, més tampoc estarà en marxa i són sis anys. El Govern de Ribó i PSOE porta un mandat i mitjà sense ser capaç d'acabar aquesta obra per a dotar al barri d'una nova guarderia municipal, un altre abandó més a una zona on la inseguretat ciutadana s'ha ensenyorit dels seus carrers".