En la mañana de este viernes, El programa de Ana Rosa ha visibilizado el caso de Javier, un vecino de Cercedilla (Madrid) que, desde hace diez años, sufre síndrome de Diógenes. El olor que desprende la acumulación de basura y la aparición de ratas suponen un grave problema para los vecinos del edificio.

"Yo me encuentro bien. Me tomo mis pastillas, voy al psiquiatra, estoy más tranquilo y más relajado", ha comentado Javier que ha agregado que es consciente del problema que tiene: "A mí me da vergüenza que filmen esto". El reportero ha comentado que "el olor es insoportable", a lo que Javier ha apuntado: "Sí, pero no es mortal".

Desde plató, Patricia Pardo ha explicado que le "parte el alma ver a este hombre": "Él no es consciente, es un enfermo. Evidentemente, los vecinos tienen un problema, pero él también. Lo que no entiendo es que este hombre no pueda ser tutelado, si al final van a tener que tutelar a los vecinos con esta situación. ¿No es un problema de salud pública?".

"Es muy complicado en estos casos, ellos no son conscientes de lo que están generando y la punta del iceberg es esto que estamos viendo. Pero es verdad que es gente muy asocial que abandonan todo tipo de higiene, no solo de la casa, sino también la personal", ha comentado la psicóloga Rocío Ramos Paúl para, después, añadir que se trata de "un problema al que es muy difícil darle una solución".

Por su parte, el periodista Dani Montero ha criticado la actuación de las administraciones públicas: "Si este señor fuera vecino del alcalde no habría estado diez años así. No entiendo cómo la administración puede escudarse en cuestiones legales para permitir una situación que es perjudicial, incluso, para ese señor".

Una de las reporteras del programa matinal que se encontraba en el interior del edificio ha explicado que prefería hacer su trabajo en el exterior porque el olor era pestilente, pese a que la puerta de Javier estaba cerrada. En la calle, ha conversado con uno de los vecinos del hombre que ha explicado: "Al principio era un problema de olores, pero con el paso del tiempo han aparecido filtraciones en el techo garaje que son desechos de su inodoro y de otra bajante que hay justo en el mismo espacio pero de otras viviendas. Para solucionarlo hay que entrar en casa de él, pero nadie se atreve. Los del seguro se niegan, los técnicos también... porque el olor es insoportable.